Fallece en Suiza el embajador Gustavo Gallón, reconocido defensor de los derechos humanos

El presidente Gustavo Petro informó el fallecimiento de Gustavo Gallón, reconocido defensor de derechos humanos y embajador de su Gobierno ante las Naciones Unidas en Suiza. La partida del jurista ha generado dolor en un importante sector del país.

Gallón era reconocido como uno de los juristas con mayor trayectoria y experiencia en la defensa de los derechos de los colombianos. Desde la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), organización que dirigió por años, el abogado lideró la defensa de las víctimas de algunos de los procesos más sensibles y dolorosos de la violencia en Colombia en tribunales nacionales e internacionales.

Durante décadas, Gallón fue un contrapoder desde la sociedad civil a las arbitrariedades que se cometieron contra la población en medio del cruel conflicto armado que ha sacudido el país. Además, es considerado el decano de los defensores de derechos humanos y el maestro de varias generaciones de abogados que han dedicado su vida a esa causa.

La noticia de su deceso fue compartida por el presidente en un extenso trino, en el que reconoció sus cualidades personales y profesionales.

“Ha muerto Gustavo Gallón, héroe de la defensa de los derechos humanos de Colombia”, aseguró el primer mandatario, quien entregó detalles sobre esa partida. “Hoy, de acuerdo a las normas suizas, fue desconectado y será velado en la casa de San Carlos, donde espero reciba el homenaje que se merece del pueblo colombiano”, agregó.

Presidente Petro designó a Gustavo Gallón, director de una ONG, como embajador de Colombia ante la ONU en Ginebra

Petro se refirió al trabajo de Gallón en las organizaciones sociales. “Lo conocí luchando y su inteligencia se puso a la orden de las comunidades masacradas y perseguidas. Cuando llegué al Gobierno, lo nombré como embajador de Colombia ante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza”.

El mandatario fue más allá y dijo que Gallón “no pudo resistir que en las elecciones se impusiera con ayuda extranjera una persona que él sabía era cómplice en la peor época contemporánea de violación de derechos humanos en Colombia”.

Desde la CCJ, Gustavo Gallón impulsó la defensa de víctimas del conflicto armado en Colombia. Foto: COLPRENSA

La canciller Rosa Yolanda Villavicencio también publicó un mensaje. “El Ministerio de Relaciones Exteriores y la señora canciller Rosa Yolanda Villavicencio Mapy lamentan el fallecimiento del Representante Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas en Ginebra e insigne defensor de derechos humanos en Colombia y el mundo, embajador Gustavo Gallón Giraldo”, expresó.

Agregó: “Se destacó a lo largo de su vida por su incansable lucha en la defensa, el respeto y la protección de los derechos humanos. Impulsó la apertura de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia y, como embajador, promovió la elección de Colombia por primera vez como miembro del Consejo de Derechos Humanos en las Naciones Unidas. Paz en su tumba y saludo de condolencia a su familia y allegados. Su velación será en el salón Bolívar Palacio de San Carlos”.

En el Gobierno Petro, Gustavo Gallón fue embajador de Colombia ante la ONU en Suiza. Foto: UN Human Rights Council

El embajador se encontraba en un hospital en Suiza con una condición de gravedad. Laura Sarabia, embajadora en el Reino Unido y excanciller, había escrito un mensaje contando de su situación y enviando deseos de recuperación.

"Las condenas a Colombia no son culpa de los defensores sino de los violadores de los DD.HH.": Gustavo Gallón.

“Un abrazo al embajador Gustavo Gallón en este difícil momento. Le envío toda mi energía y mis mejores deseos para una pronta recuperación. Su sabiduría, su vocación de enseñar y su incansable compromiso con la protección de los derechos humanos han sido una fuente de inspiración para muchos. Es, sin duda, un gran señor, digno de toda mi admiración”, aseguró.

En un mensaje publicado este martes, Sarabia escribió: “Gustavo Gallón siempre recibía a quienes lo conocían con una palabra amable y con algo valioso que enseñar. Ginebra fue uno de mis primeros viajes como canciller y, sin duda, marcó mi camino con grandes aprendizajes en materia de derechos humanos. Fue una estadía muy especial. Gustavo y su familia hicieron que esos días fueran cálidos, generosos e inolvidables. Hoy lamento profundamente su partida. Se va un hombre íntegro, generoso y comprometido con la defensa de los derechos humanos. Su legado permanecerá, pero deja un vacío imposible de llenar. Un abrazo lleno de cariño y solidaridad para Adriana y toda su familia“.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, quien trabajó en la CCJ, lamentó su partida. “Mi maestro, mi decano, el decano de los derechos humanos en Colombia”, le dijo a SEMANA.

“Gustavo, además de ser un gran jurista, contribuyó desde la Comisión Colombiana de Juristas, con mucha dedicación, a la formación de varias generaciones de defensores de derechos humanos, en quienes dejó una huella profunda”, señaló Astrid Orjuela, quien trabajó con él y hoy labora en la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica.

“Con Gustavo Gallón se va un aguerrido defensor de los derechos humanos, un gran embajador de Colombia en Ginebra, pero, sobre todo, un amigo y compañero insustituible. Un abrazo solidario para Adriana y para sus hijas”, escribió en redes sociales el expresidente Ernesto Samper.

“Lamentamos el fallecimiento de Gustavo Gallón. Su vida fue ejemplo de compromiso ético con la defensa de los DD. HH., la justicia y la dignidad de las víctimas. Su legado seguirá inspirando a varias generaciones. Solidaridad con su familia, amistades y colegas. Paz en su memoria”, escribió Indepaz.

Por otra parte, Andrea Bolaños, quien fue miembro de la CCJ y hoy es relatora especial de la ONU sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos, indicó: “Gustavo fue uno de mis grandes maestros y testigo de muchos de mis pasos. Siempre le agradeceré haberme abierto las puertas de la CCJ y haberme permitido recorrer el mundo del DIH para, finalmente, encontrar mi camino en los derechos humanos... Gustavo no solo fue un maestro y un diplomático; fue, sobre todo, un firme creyente y defensor de los derechos humanos“.