¿FBI en Colombia? El departamento vendría a investigar el caso Odebrecht

El posible caso de financiación por parte de la multinacional brasileña Odebrecht hacia el excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga para las elecciones presidenciales en 2014 ha vuelto a ser tendencia en la nación por los explosivos audios que SEMANA publicó en los últimos días que comprometen al político.

La Fiscalía General de la Nación, comenzando el mes de junio, informó sobre algunos datos que había logrado recopilar sobre Zuluaga, quien en 2014 presuntamente habría tenido reuniones con algunos exdirectivos de la empresa brasileña. La Fiscalía señaló que durante esos encuentros se habrían pactado transferencias económicas desde Odebrecht para financiar la campaña del excandidato.

Si esto se llegase a comprobar, Zuluaga habría violado en artículo 109 de la carta magna de Colombia que se refiere a la financiación y aportes de personas naturales o jurídicas. Además, se le acusaría de fraude procesal, falsedad en documento privado y enriquecimiento ilícito de particular. Su hijo, David, también se vería implicado.

La Fiscalía aseguró que la multinacional Odebrecht le entregó una millonaria suma de dólares a la campaña de Zuluaga para pagar los servicios del publicista Duda Mendonça. - Foto: DANIEL REINA ROMERO

¿Llegada del FBI a Colombia?

Estados Unidos ha mostrado una seria preocupación por la lentitud que las investigaciones en este tema han tenido en Colombia.

Dados los audios expuestos por SEMANA, en donde Zuluaga hace referencia a las relaciones que tenía con la multinacional brasileña, el FBI tomó interés nuevamente en el caso, por lo que miembros de este departamento federal norteamericano llegarían en agosto al país.

El caso Odebrecht empapa a toda la región

Desde 2016 Estados Unidos había firmado un acuerdo de cooperación con varios referentes a esta empresa brasileña, en donde se habría confirmado que el espectro de los escándalos de dineros mal habidos estarían en más de 12 países de la región latinoamericana.

La intención de las autoridades estadounidenses es investigar a la máxima cantidad de personas posibles con el fin de ejecutar lo más pronto posible las acciones pertinentes que permitan capturar y judicializar a los responsables de todo este escándalo financiero.

Inclusive, Estados Unidos puso en marcha esta operación con un incentivo agregado: “El Departamento de Justicia y el FBI buscan información vinculada a destinatarios de sobornos pagados por Odebrecht SA y Braskem SA. Podría recibir una recompensa de hasta $5 millones. Obtenga más información sobre el programa de recompensas de recuperación de activos de cleptocracia del Departamento del Tesoro”.

En uno de los audios queda claro que Óscar Iván Zuluaga le ocultó la verdad a su jefe político, el expresidente Álvaro Uribe. También reconoció que hubo acercamientos con el abogado de Eleuberto Martorelli. - Foto: afp

Las reacciones en Colombia sobre los audios de Zuluaga

Con las nuevas pruebas que involucrarían a Zuluaga con la multinacional brasileña, varios actores de la política colombiana han demostrado su pensar en entrevistas con SEMANA:

“Me parece que haber engañado como engañó al expresidente Uribe, como me consta a mí que lo engañó, da mucho dolor,” expresó José Obdulio Gaviria, exsenador de la república.

Por su parte, Juan Manuel Galán enfatizó: “Lo que creo es que tenemos que encontrar la manera de no seguir repitiendo la historia. Es decir, qué medidas son las que hay que tomar desde el punto de vista de la financiación de las campañas, de la justicia; de todo lo que haya que hacer para que esto no se repita. Pero sobre todo, que la ambición de llegar a un puesto de poder no lleve a una persona a venderle el alma al diablo de esa manera, con tal de conseguir su objetivo de salir electo a un cargo.”

En medio de tantas tristezas, unas que dan rabia y otras que postran el alma, continuaremos este recorrido democrático, con superior amor a Colombia pic.twitter.com/xyKkXPIYGN — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) July 2, 2023

Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, dijo: “En medio de tantas tristezas, unas que dan rabia, otras que nos postran el alma, seguiremos este recorrido democrático por la patria, que empezó en los albores de la adolescencia. Lo continuaremos con amor a Colombia. Empezó con amor a Colombia en medio de aquella tremenda violencia política que tanto afectó a todas las familias y lo continuaremos con superior amor a Colombia.”

La llegada el FBI marcará un nuevo capítulo en la investigación entre Zuluaga y la multinacional brasileña, la cual se espera que tenga una conclusión más rápida que la esperada por las autoridades nacionales.