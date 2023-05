Fiscal Barbosa aún no conoce el proyecto de la ley de sometimiento que presentará el gobierno Petro

Durante la rueda de prensa que presidió el fiscal general de la Nación Francisco Barbosa este sábado en la Uri de Kennedy se refirió al proyecto de ley de sometimiento que espera sea radicado la próxima semana por el gobierno del Petro en el Congreso de la República.

“Estábamos pendiente esta semana, no se radicó, no lo conozco. No nos han compartido el texto, pero créanlo que una vez lo radiquen, rápidamente lo estudiaremos y estaremos donde debe ser en el Congreso de la República discutiendo esa iniciativa”, dijo Barbosa.

Fiscalía General de la Nación Fiscal Francisco Barbosa - Foto: Fiscalia General de la Nacion /

Además, aseguró que sus apreciaciones no se harán esperar tras realizar el debido análisis con su equipo de trabajo, “si yo considero que está conforme a lo que debe esperar la Fiscalía en un posible proceso de sometimiento o si hay alguna advertencia como lo he venido haciendo los últimos cinco meses, también la diré”.

Se mostró firme frente a su papel fiscal y ciudadano: “Mejor dicho, yo no estoy aquí para que simple y llanamente me digan ‘fiscal, ahora si no vuelva a hablar porque estamos todos de acuerdo’. No, sigo diciendo lo que estoy pensando, seguimos actuando con la constitución y la ley en la mano y seguimos teniendo ánimo propositivo a pesar de las críticas y a pesar de las preocupaciones legítimas que tengo como fiscal, pero también como colombiano”.

Conciliación del Plan de Desarrollo del gobierno Petro en el Congreso de la República. - Foto: Guillermo Torres /Semana

Barbosa recalcó que el ejercicio de un cargo no significa que el funcionario prescinda de su calidad de ciudadano “y yo estoy preocupado por lo que yo he venido viendo en el marco de lo que hemos venido observando en estos trabajos en terreno en todo el territorio nacional”, puntualizó.

Es de resaltar que Sigue el rifirrafe entre el presidente, Gustavo Petro, y el fiscal general, Francisco Barbosa, siendo cada vez más notorias sus discrepancias. Uno de los temas que ha centrado los choques entre ambos, durante meses, alude a los denominados jóvenes de la primera línea.

“El presidente como cree que es el fiscal general de la nación, entonces estamos aquí en un problema de fondo. Él no hace parte de la rama judicial. ¿Cómo hacemos para entender?, ¿cómo hacemos para explicarle que, primero no es mi jefe, y segundo: él no es la Fiscalía ni los jueces?”, señaló.

Barbosa recalcó que los jueces en Colombia ejercen de autonomía. “La Fiscalía no tiene nada que ver con la liberación de los llamados jóvenes de la primera línea. Es ante jueces de la república que se presenta la solicitud” y estos “cuando llegan ante un juez de control de garantía miran su código y verifican si hay alguna condición o razón para poder ordenar la libertad de esas personas. Si no la encuentran niegan la salida, la libertad”.

Fiscal Francisco Barbosa Fiscaloa Fiscalía General de la Nacion - Foto: Fiscalia General de la Nacion

La respuesta de Barbosa llega, luego de que más temprano el presidente Petro reconociera el fracaso en su plan para liberar a estos jóvenes, mismos que ha defendido. Durante su intervención en el Consejo Nacional celebrado en San Andrés expuso su cuestionamiento sobre la iniciativa que ha generado opiniones encontradas entre diferentes sectores.

“Se vengó el Estado en ellos, la Fiscalía los trató de terroristas, generó una comunicación en el conjunto de los fiscales de todo el país, que cuando llegaba un caso de estos jóvenes, ya el fiscal del caso estaba diciendo terrorismo y siguen en la cárcel”, afirmó el jefe de Estado.

En ese mismo sentido el mandatario agregó: “Nosotros intentamos una salida que fracasó por la misma Fiscalía y la Procuraduría. Eso es un mensaje de la oligarquía colombiana. Jóvenes ustedes no se muevan, no protesten, porque miren lo que les va a pasar”.

Sus palabras llegaron a propósito de una defensa que hizo para que, en general, los jóvenes tengan más herramientas de participación.