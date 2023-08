Fiscal Francisco Barbosa se ratifica: el Ejército tenía información del atentado en su contra y no lo alertó. Petro también le dijo que “no sabía”

“Cada día aparecen nuevas informaciones que parecen confirmar las hipótesis de la Fiscalía. No hay que minimizar esto”, aseguró Francisco Barbosa. El fiscal le contó a La W Radio lo que ha vivido en los últimos días tras revelarse los planes para atentar contra su vida. Relató, entre otras cosas, lo que sucedió en su conversación con el presidente Gustavo Petro, quien le aseguró que no sabía de esa información.

“Esto no quedó solventado”, agregó sobre la reunión que tuvo con el primer mandatario y dice que la situación no se arregla con una reunión de 10 minutos y una “palmadita en la espalda”.

“No hay que minimizar esto, nosotros lo que tenemos que hacer es tomar esto con seriedad, sigo comprometido con la paz, con lo relativo con el proceso del ELN, pero más allá de esto hay una situación que había que advertir entendiendo que me voy en cinco meses y no puedo quedar expuesto a que me asesinen al día siguiente de salir”, agregó.