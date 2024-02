Fiscalía alista imputación contra exalcalde de Chipaque, Cundinamarca, por presunto abuso sexual; el acusado se defiende

El exalcalde de Chipaque (Cundinamarca) será imputado por la Fiscalía General de la Nación por un presunto abuso sexual del que fue acusado en diciembre de 2023. Este viernes 2 de febrero se conoció que la audiencia quedó programada para el 14 de febrero a las 8:00 de la mañana ante un juez de Bogotá.

Por esa razón, el exmandatario expidió un comunicado donde asegura que demostrará su inocencia durante el juicio y que las acusaciones en su contra tienen una explicación que en su momento dará a conocer.

“Esto es una oportunidad que la vida me da para poder demostrar mi inocencia, la casa de mi mamá fue apedreada y varios de mis familiares más cercanos amenazados. En mi caso yo mismo he venido siendo señalado de forma injusta y sin tener el derecho a la réplica o la defensa, por ello me encontraba a la espera de la fecha de audiencia, en el que sin duda un juez imparcial conocerá los hechos reales de la situación”, dijo Pardo.

La defensa del exalcalde pidió que “se respeten los lineamientos jurídicos y éticos que deben regir frente al derecho a la defensa, el debido proceso y la presunción de inocencia, al que tienen derecho todos los ciudadanos colombianos a la hora de enfrentar un juicio con plenas garantías”.

Este caso generó una gran polémica porque mientras los colombianos se preparaban para despedir el 2023, se conoció la denuncia donde se afirmaba que Pardo, supuestamente, había violado a una mujer.

El 24 de diciembre se conoció el relato de la mujer que denunció y que entregó detalles de lo que supuestamente ocurrió en la madrugada del 14 de diciembre de 2023. Los datos fueron revelados por El País y allí se hizo un relato completo. “Inicialmente, estábamos en un contexto laboral, y luego estábamos compartiendo, comimos un perro y el Alcalde Municipal fue quien pidió el trago”.

La joven de 24 años aseguró que en ese momento quería irse porque tenía compromisos de trabajo, pero no la dejaron con el pretexto de que solamente compartirían una copa.

“Luego me empieza a emborrachar y a emborrachar. Cuando yo voy y me oxigeno, porque me sentía ya un poco mareada, me toca las piernas, empieza a accederme, a sacarme la camisa del pantalón y a tocarme. Eso, en el establecimiento”, indicó la mujer a El País.

De acuerdo con el relato, ella se sentía alcoholizada y compró comida para alivianar los síntomas. Insistió en que quería irse. Al llegar la camioneta en la que se transportarían, la mujer se resbaló, por lo que luego el Alcalde, le habría hecho ‘el paseo de la muerte’.

“Él me hace el paseo de Chipaque hacia Bogotá, él me viola y me accede y luego me dirigen de Bogotá a Chipaque”, explicó. Además, la joven aseguró que al llegar a esa vivienda, tenía el pantalón desabrochado, le faltaba un zapato y comenzó a sentir fuertes dolores en sus partes íntimas.

Adicionalmente, se dio cuenta de que estaba presentando una hemorragia, tenía laceraciones y mordidas en diferentes partes del cuerpo, por lo que acudió al hospital, donde la atendieron como ‘código blanco’, es decir, presunto caso de abuso sexual.

Cuando se conoció la denuncia, el entonces mandatario municipal emitió un comunicado de prensa reconociendo que faltó al matrimonio, pero desmientió que se tratara de un caso de abuso sexual, pues, según él, lo sucedido fue “consensuado y privado”.

“En relación con las recientes acusaciones en mi contra, debo decirle a la opinión pública que abordaré esta delicada situación con la transparencia y la honestidad que merece mi familia y la comunidad que represento (...) Reconozco que ha surgido información sobre una relación íntima la cual, debo aclarar, fue consensuada y privada. Sin embargo, debo ser enfático y desmentir categóricamente cualquier acusación de abuso sexual. Es fundamental para mí aclarar que mis interacciones personales siempre han estado basadas en el consentimiento mutuo”.