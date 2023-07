Fiscalía hará inspección al CNE, en el marco del “proceso 15.000″, por los audios de Benedetti que reveló SEMANA

De igual forma, como parte de las labores de verificación, los fiscales a cargo del proceso ordenaron diferentes diligencias de policía judicial con el ánimo de establecer la realidad de lo dicho por Benedetti y que, aparentemente, no fue consignado en las cuentas de la campaña. La Fiscalía ordenó algunas inspecciones al Consejo Nacional Electoral para avanzar en la investigación .

Como parte de las indagaciones, los fiscales también adelantarán algunas diligencias de declaración y recuperación de elementos de prueba que ayuden a fortalecer la investigación, de cara a definir responsabilidades que pueden incluir una imputación de cargos o un eventual archivo de las diligencias, tras no advertir las irregularidades .

A declarar Benedetti

El ahora exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, tiene cuentas pendientes con la Fiscalía, no en los procesos que cursan en su contra, sino como testigo en la investigación que se abrió por su propia voz, con los audios que fueron revelados en SEMANA .

En el CNE

Los escandalosos audios del entonces embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, en los que hace referencia a millonarios ingresos de dineros a la campaña del presidente Gustavo Petro, por parte de personas que no eran propiamente “emprendedores”, generaron que el Consejo Nacional Electoral (CNE) citara al exembajador. Sin embargo, Armando Benedetti no asistirá. Según conoció SEMANA , hará uso de su derecho a guardar silencio.

En los audios que reveló SEMANA de sus diálogos con la exjefe de gabinete, Laura Sarabia, Benedetti señaló a voz en cuello: “entonces, por favor, por favor, no me vengas a decir que fue por ‘güeva’ (…) que yo estuve allá, por lo que sea (…), amarrar gente, nadie me deja tirado tres horas ahí, un man que hizo cien reuniones en una campaña política, un man que consiguió 15.000 millones y ahora… que busqué toda la plata y tú lo sabes más que nadie, pa’ que se fuera a los hoteles, para que se viniera para acá y todo lo demás”.