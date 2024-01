Fiscalía investigará caso de maltrato animal ocurrido en las corralejas de Caucasia, Antioquia

“Increíble que como sociedad sigamos apoyando estas “fiestas”, no hay derecho al sufrimiento animal por “diversión” social,” fue el mensaje que acompañó la publicación hecha por el político.

“ Me di a la tarea de averiguar y me reportan que habría sucedido en Caucasia. Pero más allá de dónde pasó, lo duro de esto es preguntarnos qué necesidad de ese maltrato y sevicia con los animales ”, publicó Rendón en X, antes Twitter.

¡Diputado qué tristeza! Me di a la tarea de averiguar y me reportan que habría sucedido en Caucasia. Pero más allá de dónde pasó, lo duro de esto es preguntarnos qué necesidad de ese maltrato y sevicia con los animales. Con el secretario de Medioambiente y las autoridades de… https://t.co/iE71zbdkIT

Otras voces que surgieron contra el maltrato animal en Antioquia

“La Cámara NO debe dilatar más la discusión del proyecto de ley que regula el tema y los/as congresistas deben decidir poniendo su humanidad por delante de cualquier otra consideración” , publicó la congresista del Pacto Histórico.

Me duele y detesto compartir este tipo de imágenes, pero debemos generar conciencia y condolernos con el sufrimiento de otros seres, indignarnos frente a la crueldad. Entender que este tipo de comportamientos nos degradan y deben ser prohibidos. La @CamaraColombia NO debe dilatar… https://t.co/z9hwEC5IIA

Caso de maltrato animal en Ubaté: hombre pateó a un perro dentro de una tienda de mascotas

Aunque todavía no está claro qué fue lo que ocurrió, al parecer un empleado de una tienda de mascotas golpeó fuertemente a un perro que de inmediato cayó al piso y quedó inconsciente.

“Sres. @AlcaldiaUbate @CarabinerosCol @ProteccionPonal me informan que este hecho horrible es reciente (en el primer video se ve el momento exacto de la agresión). Ocurrió en Ubaté, Cmarca: Cra 8 # 6-65 (Pet show La Villa). No me dan más info. Ignoro si el perrito murió”, dijo la senadora.