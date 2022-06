Fiscalía pide que Memo Fantasma siga en la cárcel por un tiempo prudencial

La Fiscalía General solicitó extender la medida de aseguramiento que pesa sobre el empresario Guillermo León Acevedo Giraldo, señalado de ser alias Memo Fantasma. En su intervención, el delegado del ente investigador manifestó la necesidad que el procesado siga en la cárcel al considerar que existe un constante riesgo de fuga, lo que afectaría el desarrollo del proceso penal.

El fiscal aseguró que los términos están ad portas de vencerse, situación por la cual, en menos de un mes se podría declara un vencimiento de términos lo que llevaría a que Acevedo Giraldo recuperase su libertad. Frente a esta situación, considera que es menester que se extienda por un tiempo prudencial la media de aseguramiento que emitió un juez de control de garantías el 3 de julio de 2021.

Debido a que la continuación de las audiencias preparatorias de juicio se reanudará en el mes de octubre, situación por la cual existe un notable riesgo que se determine un vencimiento de términos si no se extiende la medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.

“Si hoy se señala que se postergue una medida de aseguramiento para Guillermo León Acevedo, muy seguramente en un mes se intentará por parte de la defensa una libertad por término y no habrá cómo decirle no porque no podría yo mentirle al juez constitucional”, explicó el fiscal en su petición. Igualmente, reclamó, que su trabajo dentro de este caso ha sido fuertemente cuestionado en los medios de comunicación, por lo que si el procesado es dejado en libertad no dudarán en tildarlo de “inepto o de corrupto, y yo no puedo tolerar que se digan cosas como esas”.

En este sentido señala que el procesado cuenta con los recursos económicos para salir del país y no regresar más, afectando así el proceso penal. Recordando que su esposa e hijos viven en España, país donde cuenta con varias propiedades y negocios.

“Se señala que Guillermo León Acevedo, su mamá y su abuelita, presuntamente, participaron en la recolección de dineros del narcotráfico y el Bloque Central Bolívar (...) para adquirir bienes y realizar actividades comerciales”, detalló. Entre estos bienes estaría la Hacienda La Trece en el municipio Buenavista (Córdoba), la cual está conformada por catorce predios, avaluados en 34 mil millones de pesos.

Igualmente, se manifiesta que los delitos por los que ya fue acusado Acevedo Giraldo representan una gravedad absoluta por lo que sigue siendo un peligro para la comunidad, riesgo que aumenta si es dejado en libertad puesto que puede afectar la recolección de pruebas y los testigos.

“La Fiscalía solicita que se mantenga la medida de aseguramiento por un año más y no hay otra que garantice la presencia en el proceso”, explicó el fiscal del caso. Recordó que en este caso no se han presentado dilaciones por parte de la Fiscalía y que incluso ya se realizó la acusación y gran parte de la preparatoria de juicio.

Finalmente, sostuvo, que será en juicio en el que se demuestre la vinculación de Giraldo Acevedo al Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), siendo uno de los encargados de lavar dinero de actividades ilícitas de esta estructura paramilitar después de su desmovilización.

Para esto, utilizó los nombres de sus familiares para darle una apariencia de legalidad. Sobre su vinculación citó las declaraciones de los exjefes paramilitares Salvatore Mancuso, Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar, Pablo Sevillano y Juan Carlos ‘El Tuso’ Sierra.

En el caso de la abuela materna y mamá de Acevedo Giraldo se manifestó que no existe riesgo que puedan quedar en libertad. “Ellas no han recibido señalamiento alguno de pertenecer al Bloque Central Bolívar”.

La Procuraduría General se opuso a la solicitud de la Fiscalía, esto al considerar que se le debe exigir mayor responsabilidad y agilidad a la Fiscalía General para adelantar los procesos penales. Esta posición fue compartida por la defensa de Memo Fantasma quien consideró que se le estarían vulnerando los derechos procesales a su cliente si se extiende la medida de aseguramiento.

El próximo jueves el juez de control de garantías resolverá la petición. Memo Fantasma se encuentra actualmente en la cárcel Modelo de Bogotá.