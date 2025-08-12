Suscribirse

Fiscalía retiró el escrito de acusación contra la exministra Cecilia Álvarez por caso Odebrecht

La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia pedirá la preclusión del proceso.

Redacción Semana
12 de agosto de 2025, 6:18 p. m.
Cecilia Elvira Álvarez fue exministra de Transporte del expresidente Juan Manuel Santos. | Foto: Alejandro Acosta

A la Corte Suprema de Justicia llegó un documento de la Fiscalía anunciando que retirará el escrito de acusación que se llevaba contra la exministra de Transporte de Juan Manuel Santos, Cecilia Elvira Álvarez, por una investigación que tenía en su contra por el caso Odebrecht.

Lo particular del caso es que dicho documento llegó justo un día antes de que la Sala de Primera Instancia realizara la audiencia pública de formulación de acusación que se iba a presentar en contra de la exministra de Transporte.

Solicitud de Preclusión by dlandinezc

El documento conocido por SEMANA detalla: “De manera comedida y como titular de la investigación de la referencia, me permito manifestar que este despacho fiscal hace el retiro del escrito de acusación radicado contra la doctora Álvarez-Correa Glen el 2 de octubre del año 2023 y, por ello, solicitar se realice audiencia de preclusión de la investigación, de acuerdo a los lineamientos del artículo 338 C.P.P y, a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia sobre el particular”.

La exministra de Transporte durante el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos estaba siendo investigada por el delito de interés indebido por la celebración de contratos, por su supuesta participación en un caso de corrupción que involucra a la multinacional brasileña.

Sin embargo, en el documento de la Fiscalía General de la Nación también se confirmó: “Siguiendo las instrucciones del señor Fiscal 11 Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, comedidamente allego en formato PDF Oficio de solicitud de retiro de escrito de acusación y variación del sentido de la audiencia”.

¿Qué pasa con los vínculos de Odebrecht en la campaña de Juan Manuel Santos? | Vicky en semana

Las investigaciones de la Fiscalía avanzaban sobre las presuntas actuaciones irregulares que habría hecho para favorecer a Odebrecht, en el proyecto que se adelantaba a la concesionaria Ruta del Sol, pero con la nueva solicitud cambia todo el panorama.

El secretario de la Sala Especial de Primera Instancia también notificó que el ente investigador confirmó “los lineamientos del artículo 338 C.P.P y, a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia sobre el particular pasa al despacho en 19 folio”.

Juan Manuel SantosOdebrechtCecilia Álvarez-CorreaMinisterio de Transporte

