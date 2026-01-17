La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) advirtió que la periodista Lorena Beltrán es víctima de un nuevo caso de acoso judicial.

La Flip señaló que en meses fueron interpuestas cuatro acciones de tutela contra la comunicadora por parte de los médicos que, según sus investigaciones de prensa, estarían realizando cirugías estéticas sin que esos procedimientos cumplan los requisitos legales para hacer intervenciones quirúrgicas.

No obstante, esa situación se agravó: Beltrán tuvo que salir del país y el pasado 31 de diciembre recibió una notificación judicial sobre un nuevo proceso en su contra, documento que llegó hasta su dirección de residencia, ubicada en el lugar donde tuvo que exiliarse para proteger su integridad y la de su familia.

El fallo que obliga a un médico a pagar 50 millones de pesos por graves errores en una cirugía de seno; esto fue lo que le ocurrió a su víctima

Uno de los puntos que le preocupa a la defensa de Beltrán es que el mensaje sobre esa diligencia judicial que llegó hasta su nueva casa es promovido por uno de los médicos que ha interpuesto acciones de tutela en su contra, a pesar del cambio de su dirección de residencia al dejar el país por motivos de seguridad.

Lorena Beltrán se prepara para comparecer ante una corte en su nuevo país de residencia el próximo 27 de enero, lugar en el que le entregaron un expediente de 55 páginas con acusaciones en su contra por presuntos actos de hostigamiento, acoso, discriminación por orientación sexual e incluso un supuesto intento de homicidio en contra del médico denunciante.

“Estas afirmaciones carecen de sustentación y buscan desacreditar la labor de Beltrán”, destacó la Flip.

“Resulta especialmente preocupante que el demandante haya logrado hacer llegar este procedimiento hasta la dirección exacta donde reside Beltrán, pese a que su lugar de exilio no era un dato público. Este hecho refuerza el carácter intimidatorio del proceso y el riesgo para su seguridad e integridad, pues la exposición y el uso de datos personales y sensibles constituyen una forma de persecución e incluso pueden generar un entorno de riesgo que se derive en agresiones más graves y generar un efecto inhibitorio”, consideró la Fundación.

Esa organización considera que los ataques a Beltrán constituyen una forma de violencia contra la mujer periodista que busca silenciar sus investigaciones.

Además, llamó la atención sobre que el uso “indiscriminado y abusivo” de los canales legales es una estrategia de intimidación que afecta el derecho de la ciudadanía a conocer información sobre asuntos que son de interés público.

El drama de las víctimas de los falsos cirujanos en Colombia: las operaron despiertas, inyectaron dudosas sustancias y hubo muertes

“Reiteramos nuestro llamado a jueces y tribunales, especialmente a la Corte Constitucional, para que reconozcan el patrón de acoso judicial por parte de los médicos, así como su gravedad y sistematicidad. También le solicitamos a la Fiscalía General de la Nación que investigue de manera oportuna, exhaustiva y diligente estos hechos, incorporando el enfoque de género y reconociendo la protección reforzada que le asiste a Beltrán por su condición de mujer periodista en ejercicio, en la medida en que las agresiones denunciadas se encuentran directamente vinculadas con el desarrollo de su labor informativa. Solicitamos, además, que dicha investigación tenga en cuenta el contexto previo de riesgo, incluidas las amenazas denunciadas durante el año anterior por causa de su trabajo periodístico”, concluyó la Flip en un comunicado.