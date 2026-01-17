Libertad de prensa

Flip advierte sobre nuevo caso de acoso judicial contra la periodista Lorena Beltrán

La comunicadora recibió una notificación judicial en el país donde tuvo que exiliarse para proteger su integridad.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
17 de enero de 2026, 10:53 p. m.
La periodista Lorena Beltrán ha denunciado los casos de médicos que practican cirugías estéticas de forma irregular.
La periodista Lorena Beltrán ha denunciado los casos de médicos que practican cirugías estéticas de forma irregular. Foto: Tomada de X @LoreBeltran

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) advirtió que la periodista Lorena Beltrán es víctima de un nuevo caso de acoso judicial.

La Flip señaló que en meses fueron interpuestas cuatro acciones de tutela contra la comunicadora por parte de los médicos que, según sus investigaciones de prensa, estarían realizando cirugías estéticas sin que esos procedimientos cumplan los requisitos legales para hacer intervenciones quirúrgicas.

No obstante, esa situación se agravó: Beltrán tuvo que salir del país y el pasado 31 de diciembre recibió una notificación judicial sobre un nuevo proceso en su contra, documento que llegó hasta su dirección de residencia, ubicada en el lugar donde tuvo que exiliarse para proteger su integridad y la de su familia.

El fallo que obliga a un médico a pagar 50 millones de pesos por graves errores en una cirugía de seno; esto fue lo que le ocurrió a su víctima

Uno de los puntos que le preocupa a la defensa de Beltrán es que el mensaje sobre esa diligencia judicial que llegó hasta su nueva casa es promovido por uno de los médicos que ha interpuesto acciones de tutela en su contra, a pesar del cambio de su dirección de residencia al dejar el país por motivos de seguridad.

Bogotá

Mamá de Juan Carlos Suárez, señalado asesino, le envió mensaje a la familia de Jaime Esteban Moreno: “Fue una tragedia para todos”

Nación

Convocan manifestaciones en defensa del salario mínimo 2026: fecha, hora y puntos de concentración

Bogotá

Habla policía que aparece como dueño de moto involucrada en robo y accidente que dejó tres muertos en Bogotá: contó la verdad

Nación

¿Seguirán las lluvias? Ideam revela cómo estará el clima en Colombia durante lo que resta de enero: esto dice el pronóstico

Nación

Cancelan traslados a Barranquilla de temidos cabecillas de Los Pepes y Los Costeños

Nación

Tragedia en Boyacá: tren se descarriló en Duitama y arrolló varios vehículos; una mujer falleció en el lugar

Bogotá

Familiar de esposos muertos en fatal accidente en Bogotá rompió el silencio y habló de la tragedia: “Los mató en un momento de ira”

Nación

Ejército verifica cruento enfrentamiento entre las disidencias de Mordisco y Calarcá en el Guaviare, que habría dejado decenas de muertos

Nación

AMI alerta sobre “deterioro de la libertad de prensa en Colombia”, tras informe de la CIDH

Nación

Procuraduría advierte “riesgo de censura” en la solicitud de la CRC a medios y ordena pruebas que soporten la decisión

Lorena Beltrán se prepara para comparecer ante una corte en su nuevo país de residencia el próximo 27 de enero, lugar en el que le entregaron un expediente de 55 páginas con acusaciones en su contra por presuntos actos de hostigamiento, acoso, discriminación por orientación sexual e incluso un supuesto intento de homicidio en contra del médico denunciante.

“Estas afirmaciones carecen de sustentación y buscan desacreditar la labor de Beltrán”, destacó la Flip.

“Resulta especialmente preocupante que el demandante haya logrado hacer llegar este procedimiento hasta la dirección exacta donde reside Beltrán, pese a que su lugar de exilio no era un dato público. Este hecho refuerza el carácter intimidatorio del proceso y el riesgo para su seguridad e integridad, pues la exposición y el uso de datos personales y sensibles constituyen una forma de persecución e incluso pueden generar un entorno de riesgo que se derive en agresiones más graves y generar un efecto inhibitorio”, consideró la Fundación.

Esa organización considera que los ataques a Beltrán constituyen una forma de violencia contra la mujer periodista que busca silenciar sus investigaciones.

Además, llamó la atención sobre que el uso “indiscriminado y abusivo” de los canales legales es una estrategia de intimidación que afecta el derecho de la ciudadanía a conocer información sobre asuntos que son de interés público.

El drama de las víctimas de los falsos cirujanos en Colombia: las operaron despiertas, inyectaron dudosas sustancias y hubo muertes

“Reiteramos nuestro llamado a jueces y tribunales, especialmente a la Corte Constitucional, para que reconozcan el patrón de acoso judicial por parte de los médicos, así como su gravedad y sistematicidad. También le solicitamos a la Fiscalía General de la Nación que investigue de manera oportuna, exhaustiva y diligente estos hechos, incorporando el enfoque de género y reconociendo la protección reforzada que le asiste a Beltrán por su condición de mujer periodista en ejercicio, en la medida en que las agresiones denunciadas se encuentran directamente vinculadas con el desarrollo de su labor informativa. Solicitamos, además, que dicha investigación tenga en cuenta el contexto previo de riesgo, incluidas las amenazas denunciadas durante el año anterior por causa de su trabajo periodístico”, concluyó la Flip en un comunicado.

Más de Nación

Periodista Lorena Beltrán.

Flip advierte sobre nuevo caso de acoso judicial contra la periodista Lorena Beltrán

Nancy Ortiz y su hijo Juan Carlos Suárez.

Mamá de Juan Carlos Suárez, señalado asesino, le envió mensaje a la familia de Jaime Esteban Moreno: “Fue una tragedia para todos”

Concentración por la soberanía y la democracia liderada por el presidente Petro, en la Plaza de Bolívar.

Convocan manifestaciones en defensa del salario mínimo 2026: fecha, hora y puntos de concentración

El momento en el que la moto huyó del sitio y el accidente que se desencadenó después.

Habla policía que aparece como dueño de moto involucrada en robo y accidente que dejó tres muertos en Bogotá: contó la verdad

Durante la primera quincena de 2026 se registraron lluvias superiores a lo normal en todo el país, pese a tratarse de una temporada seca.

¿Seguirán las lluvias? Ideam revela cómo estará el clima en Colombia durante lo que resta de enero: esto dice el pronóstico

Digno Palomino y Jorge Díaz.

Cancelan traslados a Barranquilla de temidos cabecillas de Los Pepes y Los Costeños

Una persona falleció en la Avenida de las Américas de Duitama, Boyacá.

Tragedia en Boyacá: tren se descarriló en Duitama y arrolló varios vehículos; una mujer falleció en el lugar

Un familiar de la pareja de esposos, que falleció en trágico accidente en Bogotá, habló sobre lo ocurrido.

Familiar de esposos muertos en fatal accidente en Bogotá rompió el silencio y habló de la tragedia: “Los mató en un momento de ira”

Disidencias de las Farc en el Guaviare.

Ejército verifica cruento enfrentamiento entre las disidencias de Mordisco y Calarcá en el Guaviare, que habría dejado decenas de muertos

En medio de Fenómeno del Niño, se están presentando fuertes aguaceros con tormentas eléctricas, que tienen a los caleños sin saber si viene una ola de calor o de lluvias. Sin embargo, muchos agradecen estos aguaceros que refrescan la Sultana del Valle.

Ideam entregó el pronóstico del clima para el fin de semana, 17 y 18 de enero; estas son las regiones con riesgo de “posible actividad eléctrica”

Noticias Destacadas