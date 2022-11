¿Frailejones en peligro? Denuncian que algunos indígenas los tumbaron en el Parque El Cocuy

Frente a la Laguna de los Verdes, una zona ubicada dentro del Parque Nacional Natural El Cocuy, y un área sagrada para los indígenas del pueblo U’wa, se habría presentado una masiva tala de frailejones según denunciaron fuentes anónimas a través de fotografías.

Este hecho habría ocurrido hace algunos días, pero se registró el pasado 21 de noviembre cuando algunas personas que por lo general realizan senderismo en esa esta zona, decidieron acercarse y se encontraron con el incidente.

Según la denuncia, habrían sido talados entre 80 y 100 frailejones, algunos de hasta dos metros de altura, con el objetivo de desarrollar una cerca para mantener encerradas ovejas que están dentro de la zona.

Hay que tener en cuenta que los frailejones crecen entre 1 y 2 centímetros por año. Pueden tardar 100 años en alcanzar un metro de alto por la poca presencia de oxígeno de los páramos, debido a la alta presión que ejerce la atmósfera en esa altitud (de 2.900 a 5.000 metros sobre el nivel del mar).

Además, en Colombia se han registrado 91 especies de frailejones, principalmente en la cordillera oriental. La más reciente fue descubierta en 2021 y bautizada Espeletia ocetana por el páramo de Ocetá (Boyacá), donde se encontró.

Según los denunciantes, esta área donde se habría presentado la indignante tala está ubicada en el sector de Cardenillo, donde habitan indígenas U’wa, (pueblo amerindio, asentado en la Sierra Nevada del Cocuy).

“Esto lo hacen indígenas que son los que viven ahí. Yo frecuento el lugar y hay mucha basura en esa zona precisamente porque eso es un paso hacia un resguardo indígena que se llama Bachira, ahí pasan para ir al resguardo y para salir”, destacó uno de los denunciantes para el diario El Tiempo.

Por su parte, ‘Parques Nacionales Naturales’, que es la entidad encargada de la gestión y administración del área protegida informó que ya programaron para hoy 29 de noviembre una visita técnica a la zona para investigar lo sucedido y poder tomar acciones. Se espera más información en horas de la tarde.

Así quedaron los frailejones de Urrao tras realizarse un campamento

En otros hechos, en el mes de abril, a través de su cuenta de Twitter el secretario de Agricultura de Antioquia, Rodolfo Correa, dio a conocer un caso que calificó como vergonzoso en el Páramo del Sol, ubicado municipio de Urrao, en el sur occidente antioqueño, donde se evidencia el crítico estado de los frailejones tras realizarse un campamento.

Ante esta situación, se contempla la posibilidad de realizar un cierre parcial para así limitar la visita de turistas a estos lugares que, según Corrrea, “solo se debería ir con fines educativos y científicos”

Hasta la fecha no existe una normativa que regule las malas prácticas de turismo en el sector, por lo que los ambientalistas hicieron un llamado para que las autoridades regulen el turismo en el sector y así mitigar las afectaciones aumentan cada año, especialmente durante la semana mayor.

Estos frailejones datan de más de 100 años de vida. En las imágenes se puede observar las basuras, campamentos ubicados en zonas inadecuadas y hasta posibles daños de frailejones. Sin embargo, desde la Oficina de Turismo del municipio de Urrao aclararon que una de las fotografías no es actual.

¡Esto es el colmo! No tiene ni "perdón social": ir hasta el Páramo del Sol, en el sur occidente antioqueño, a dañar el ecosistema, frailejones de más de 100 años de vida, la flora, y dejando basura por doquier.

A estos sitios solo se debería ir con fines científicos o educativos. pic.twitter.com/XNdrxuz5hZ — Rodolfo Correa  (@RodolfoCorreaV) April 25, 2022

“Queda uno muy preocupado con las afectaciones que se presentan en los lugares de conservación turística, no se puede normalizar la afectación y destrucción del medio ambiente, la naturaleza no tiene porque soportar la presencia del hombre donde no es necesario”, manifestó en ese momento el Secretario.

Vale la pena destacar que Antioquia cuenta con páramos como el del Sol en Urrao y el de Belmira en la subregión del Norte, en donde la función de estos ecosistemas es absorber la humedad del ambiente y formar afluentes de agua.