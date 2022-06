Francia Márquez y Marelen Castillo sostuvieron una conversación este martes

El pasado domingo 19 de junio, fue elegido como presidente de Colombia Gustavo Petro, y como fórmula vicepresidencial la lideresa ambientalista, Francia Márquez.

Es por eso que este martes se conoció que la vicepresidenta electa habló vía telefónica con Marelen Castillo, fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández, quienes estuvieron muy cerca de llegar a la Casa de Nariño.

Márquez y Castillo llevaron a cabo la comunicación por intermedio del senador Alexander López, quien fue la persona más cercana en la campaña de Francia Márquez. En la conversación hablaron sobre las cosas que las une, como la lucha por los derechos de las mujeres y las minorías.

Asimismo, la vicepresidenta electa y Marelen Castillo, con el propósito de profundizar más en esos temas, acordaron reunirse el próximo miércoles 22 de junio en Bogotá.

Cabe mencionar que Márquez, desde su discurso el pasado 19 de junio, así como el presidente electo, Gustavo Petro, hicieron un llamado al diálogo nacional, con el objetivo de avanzar en la “transformación de Colombia”.

En ese sentido, el expresidente Álvaro Uribe es otro de los personajes que los integrantes del Pacto Histórico tienen en mente para una reunión lo más pronto posible. Según Armando Benedetti, quien lo conoce muy bien, indicó que no es tan descabellada esa reunión.

“Yo creo que es muy posible, conociéndolo a él, yo creo que es muy posible, de hecho el Twitter que pone el día de las elecciones es el que abre una puerta como esa”, manifestó Benedetti.

Marelen Castillo aceptará la curul en la Cámara de Representantes

La fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández manifestó este martes que sí tomará la curul que le corresponde en la Cámara de Representantes para los próximos cuatros años, como lo dictamina la ley.

Así lo expresó Castillo a la opinión pública. No obstante, aclaró cuál será su papel de cara al gobierno entrante. Si bien el beneficio de Castillo está contemplado en el Estatuto de Oposición, el cual garantiza la participación democrática.

Según Castillo, en principio, no tomará una posición contraria al próximo mandato. El objetivo principal es el de llegar a “trabajar y a construir por Colombia”.

“Realmente lo que quiero es que construyamos país, que hagamos unión. No me voy a declarar en oposición, pero lo que sí es claro es que si el nuevo gobierno no cumple y si todo lo que hemos propuesto de construcción de país, de brechas sociales, de trabajar con los menos favorecidos, no se hace realidad, sí cambiaría de posición”, indicó Marelen.

Además, la docente explicó que le informó a Hernández sobre su decisión: “Ya él sabe que voy a la Cámara, pero él todavía no sabe si va a aceptar la curul. Él evaluará los resultados, pero aún no ha tomado la decisión. Está pendiente de su análisis estratégico para tomar la decisión y notificarla”.

De igual manera, Castillo ha dejado claro que uno de sus ejes de trabajo en el Congreso será la educación, sector en el cual se ha desempeñado por muchos años. “Esta semana tengo varias reuniones para conversar y escuchar, y como lo manifesté en campaña, vamos a trabajar por los colombianos y por nuestros votantes, por los que confiaron en nosotros”.

No obstante, la excandidata a la Vicepresidencia será una congresista opositora “si no se cumple con lo que se tiene proyectado. Yo trabajo sobre la unión, todos unidos por Colombia, siempre y cuando trabajemos con honestidad, sin corrupción. Si eso no se da, trabajaré fuertemente para que cumpla”, aclaró.

Finalmente, Castillo le solicitó a Rodolfo Hernández que ocupe su curul en el Senado, puesto que “él tiene clara su posición anticorrupción”. Sin embargo, manifestó que “será una decisión que le corresponde tomar a él”.