Francisco Barbosa lanzó advertencia a Petro tras orden de allanar bodegas de medicamentos: “No está en Venezuela”

En medio de un discurso en el municipio de Los Patios, en Norte de Santander, el presidente Gustavo Petro afirmó el jueves, 20 de marzo, que ordenaría allanar dispensarios médicos en caso de que se detecte un acaparamiento de medicamentos.

La afirmación del mandatario se hizo en medio de la crisis que se registra en varias ciudades del país por la escasez de fármacos. “Yo le pedí al superintendente de salud que allí donde se detecten bodegas llenas de medicamentos, que no entregan a la población, buscando que la población se vaya contra el Gobierno, se allanen”, dijo Petro.

Y agregó: “El Ejército y la Policía tienen que estar disponibles. Y me van a decir que eso es una dictadura y no, eso es la ley de la República. Lo que pasa es que no se ha usado”.

Las expresiones de Petro fueron respondidas con dureza por el exfiscal general Francisco Barbosa. A través de X, el exjefe del ente acusador le dijo al presidente que no se “equivoque” y “que no está en Venezuela”.

Además, le advirtió que los colombianos “borrarán su Gobierno” en las elecciones del próximo año.

“Petro, no se equivoque. No está en Venezuela. En las dictaduras se hace lo que se le da la gana al dictador. Acá no. Recuerde bien que Colombia borrará su Gobierno en las urnas, en el 2026. Se lo dije en su momento, a usted el pueblo colombiano lo olvidará como ha olvidado y superado las páginas negras del país”, expresó Barbosa.

Petro también pidió que se implemente de “inmediato” su reforma a la salud

En su intervención en Norte de Santander, el presidente Petro, además, ordenó que se implemente su controversial reforma a la salud, que se encuentra actualmente trámite en el Congreso. Según dijo, no se necesita del Legislativo para empezar su aplicación.

“Entonces, estas reformas tienen que implementarse de inmediato. No vamos a esperar al Congreso, porque no lo necesitamos. Porque se puede hacer bajo las actuales leyes, solo se necesita audacia y decisión”, dijo.