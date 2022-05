Francisco Santos había pronosticado que Rodolfo Hernández pasaría a segunda vuelta

El exvicepresidente Francisco Santos Calderón pronosticó semanas antes de las elecciones presidenciales de este 29 de mayo que el candidato Rodolfo Hernández pasaría a la segunda vuelta que se realizará en la tercera semana de junio.

En una intervención en la Miami Business Thecnological University, previó que muchos ciudadanos votarían por “cualquiera menos Petro”, lo que se vio reflejado en las últimas encuestas en las que el exalcalde de Bucaramanga comenzaba a perfilarse como el segundo en votos en la primera vuelta.

“Están pasando cosas interesantísimas en Colombia. Hoy hay una nueva encuesta. En esa encuesta, Federico Gutiérrez no pasaría a segunda vuelta”, recordó Santos en su disertación.

Y agregó: “Hace una semana eso no existía, pero uno sí tenía una sensación de que estaba pasando algo, por varias razones. Petro se estancó entre el 39 y 41 % y la evolución del votante empezó a mirar otros escenarios”.

Al explicar las razones de ese panorama, recordó que a través de su cuenta en Twitter había señalado que “Petro está cerca de su techo”.

Pero también atribuyó la situación a que el candidato Federico Gutiérrez “no explotó su techo. El techo de Fico que es altísimo en Bogotá, lo desperdició, lo dejó pasar. El techo de Fico que era altísimo en la Costa, no lo explotó, lo dejó pasar”.

Eso, según explicó, “dejó el campo absolutamente libre para que (apareciera) un personaje y la verdad es un personaje. Ustedes tienen que conocerlo. Él dice: a mí me da mucha pena, pero yo a las 6 de la tarde me voy a dormir y me levanto a las 4 de la mañana a trabajar y así lo ha hecho. Es un industrial y un hombre poderoso, rico. Fue buen alcalde, tiene un gran poder en la zona oriental de Colombia”, al referirse a Rodolfo Hernández.

“Tiene un discurso muy populista, pero no de izquierda. Muy populista de centro. Una cosa del Estado soy yo. En ese sentido parecido a Petro, pero sin expropiar y destruir todo, lo que plantea el señor Petro desde esa mirada narcisista de la extrema izquierda”, señaló Santos.

Percepción entre la ciudadanía

Así mismo, aseguró que esa percepción no solo se veía reflejada en las encuestas, sino que, según dijo, en sus recorridos por varios sectores de Bogotá tuvo esa sensación.

“Entonces el escenario, tal y como estamos viendo ahora, está cambiando. Eso no quiere decir que Colombia se haya salvado del desastre que sería Petro en la Presidencia. Eso quiere decir que el colombiano tiene el sentimiento que yo lo percibí, y venía percibiéndolo“, señaló ante la audiencia.

Luego de recordar que fue el único que previó la victoria del “no” en el referendo para ratificar el Acuerdo de Paz con las Farc, señaló en su intervención que tenía la misma percepción sobre lo que podría suceder en la primera vuelta presidencial con Rodolfo Hernández.

Rodolfo Hernández es el 'outsider' de la actual campaña, aunque se lanzó al agua de la política desde 2015 con su movimiento Lógica, Ética y Estética. - Foto: captura de pantalla

“Estoy sintiendo lo mismo en esta elección, pero con una mirada distinta. Estoy recorriendo Bogotá. Estoy yendo a distintas zonas de la ciudad y Bogotá es epicentro de Petro por encima de cualquiera otro. ¿Y saben qué estoy escuchando en los sectores populares? ‘El que sea menos Petro’. Eso estoy oyendo”, dijo.

Añadió que “ese sectorcito de millennials que quieren que le regalen todo, a esos no los vamos a convencer. A ese sectorcito ideologizado de la izquierda tampoco, pero el colombiano que se levanta, que trabaja, que votará liberal, que votará conservador, está diciendo todo menos esto”.

“Creo que eso es lo que se está expresando en esa encuesta, se está expresando en un momento en el que toda esa ciudadanía dijo: no tengo por quien votar. Una parte problema de la campaña de Fico es que no logró seducir al colombiano que faltando dos semanas está empezando a formarse una opinión. Eso que vi por fuera, del todo el que sea menos Petro creo que tiene ese reflejo en esta encuesta”, enfatizó.

Santos Calderón consideró así mismo que un eventual triunfo del candidato Rodolfo Hernández desbarata los planes de la izquierda que ha insistido en su narrativa frente al mundo: “Perdimos la batalla de la narrativa que la izquierda logró generar. Una imagen de que no hay democracia, que la libertad no sobra. Que los empresarios son todos unos hampones, que todos somos unos corruptos y que la solución son ellos”.

“La derecha o la centroderecha y quienes creemos en las democracias y quienes creemos en las libertades no tenemos una contranarrativa. Ese es el trabajo que hay que hacer de aquí en adelante, pero para toda América Latina, no solamente para Colombia. Ese es un trabajo persistente. Hay que hacer un trabajo de largo plazo para recuperar la narrativa”, indicó.

Y señaló: “La llegada de una persona como el ingeniero Rodolfo Hernández le quita a esa izquierda violenta, que tiene preparado toda una asonada si gana Fico que es generar un problema de ingobernabilidad brutal, con paros, con destrucción, diciendo que la democracia es ilegítima, etc.”.

“Aquí se les pierde esa excusa, se quedan sin excusa. No pueden echarle la culpa al uribismo que es otra de las narrativas que lograron imponer y que es un desastre. Nosotros no hemos sido exitosos en derrotar”, señaló.

Finalmente, se preguntó: ¿cómo va a ser un gobierno del ingeniero, les tengo que decir una cosa, no tengo la menor idea”.

“Lo único que tengo claro, frente al gobierno del ingeniero, es que no es el gobierno de Petro y si el ingeniero pasa a segunda vuelta seré el primero en decirle, aquí estoy como su soldado, firme porque yo también creo lo que creen todas esas personas con las que he hablado, que es la mujer que arregla una casa, un vendedor de esquina o un tendero de la zona sur y es que cualquiera menos Petro es lo mejor para Colombia”, puntualizó.