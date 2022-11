Ricardo Gómez Quintero, quien es el representante del cantante caucano Yerson Zambrano, le confirmó hace pocos minutos a SEMANA que la Policía Nacional lo contactó para comunicarle que el artista fue liberado en el municipio de Suárez, al norte del departamento.

Relató que el pasado domingo 30 de octubre recibieron una llamada en la que les ofrecían un contrato para dar un concierto privado, algo que es normal en ese gremio, por lo que se dirigieron al municipio de Piendamó donde lo recogerían los supuestos clientes.

Fue liberado el cantante Yerson Zambrano en Suárez, Cauca; sus familiares y amigos debieron pagar 60 millones a los secuestradores. pic.twitter.com/8oVCaKnOeP — MAGDA JIMENA RIOS B (@MAGDAJIMENA) November 3, 2022

Después de las 10 de la noche de ese día no se volvió a saber nada de él, hasta que un grupo de hombres armados y con el rostro cubierto les enviaron mensajes en los que les exigían una fuerte suma de dinero para su liberación.

“La supuesta fiesta privada era en verdad una trampa, entonces juntamos la plata entre todos; hermanos, familiares y amigos porque nos daba mucho miedo que terminaran haciéndole daño. Tocó al final pagar 60 millones de pesos y arriesgarnos para que nos encontráramos en un lugar que ellos dijeron y ahí entregarles el dinero” afirmó.

Yerson Zambrano tiene 23 años y pertenece a un cabildo indígena. Es muy conocido en el departamento del Cauca por interpretar inicialmente música tropical con la banda Latin Rumba; aunque desde hace un año que se lanzó como solista.

Minutos después de su liberación, el cantante le dijo a SEMANA que tenía mucho dolor de cabeza, pero que ya se ha sentido mucho mejor con el cariño de tanta gente en su casa. Indicó que no supo a ciencia cierta dónde estuvo retenido, porque desde el momento de su secuestro en la entrada de San Miguel en Piendamó le pusieron un pasamontañas; aunque él cree que siempre estuvo en el Cauca, hacia los lados de Timba, porque sus captores tomaron la salida hacia el corregimiento de Tunía.

“La comida nunca me faltó, pero siempre me decían que toda ración tenía su precio. Además, creo que me ponían algún tipo de sustancia porque siempre estaba dormido; la mayoría del tiempo sentía mucho sueño y por eso decidí empezar a comer menos” relató.

Dijo que esta mañana sobre las 6:00 aproximadamente lo dejaron libre en zona rural del municipio de Suárez y que solo le habían manifestado que ya podía marcharse porque el negocio estaba hecho. Igualmente, contó que durante los días del rapto las personas que estaban con él nunca se descubrieron el rostro ni le dijeron a cuál organización pertenecían; aunque todo se trató de dinero únicamente.

Agradeció el apoyo recibido por las autoridades, la Guardia Indígena y todos sus seguidores, quienes le han expresado su cariño a través de las redes sociales, lo cual le da mucho ánimo para seguir con su carrera; aunque estaba muy preocupado porque con lo sucedido no ha podido promocionar sus éxitos.

Yerson Zambrano es oriundo del municipio de Suárez, Cauca, y tiene 22 años. Esta misma semana planea reunirse con su equipo de trabajo para definir el lanzamiento de su nueva producción discográfica titulada Tú y Yo.

Edilberto Ocampo, quien es el vicegobernador del resguardo Honduras en Suárez, Cauca, evidenció su alegría por el regreso del cantante con su familia sano y salvo. También se pronunció Roberto Zambrano, gobernador del Territorio Ancestral Chimborazo y primo del artista, quien dijo que estos días vivieron una situación muy difícil porque no sabían qué podía suceder.

“Dando gracias a Dios, hoy tenemos otra vez a Yerson con nosotros y está vivo. Agradezco el apoyo a todas las comunidades y el direccionamiento que nos han dado también los mayores para superar esta dificultad” puntualizó.