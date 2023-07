Fuertes críticas al presidente Petro por viajar a San Andrés y no a Quetame, tras avalancha que dejó 15 muertos

Presidente @petrogustavo , que bueno que por fin le cumpla a los sanandresanos, pero ¿los ciudadanos de Quetame no merecen, al menos, un acompañamiento un par de horas? Que indolencia con la gente ante la tragedia en Cundinamarca y los Llanos, que son afectados por la avalancha. https://t.co/FENUT9rEKT

Otro de los que cuestionó al mandatario fue el senador Jota Pe Hernández, de la Alianza Verde: “Que alguien le informe a este señor, que mientras viaja a otros países creyéndose ridículamente el salvador del mundo, Colombia, país del cual es presidente, sufre tragedias, como la de Quetame. Ya van 15 muertos y al parecer no sabe. Una de sus focas pare de aplaudir y cuéntele” .

Que alguien le informe a este señor, que mientras viaja a otros países creyéndose ridículamente el salvador del mundo, Colombia, pais del cual es presidente, sufre tragedias, como la de Quetame. Ya van 15 muertos y al parecer no sabe. Una de sus focas pare de aplaudir y cuéntele! https://t.co/WBXYo4W8cB pic.twitter.com/vycouSRWkG

El excandidato presidencial Enrique Gómez también se sumó a las críticas. “Petro no gusta de la incomodidad, lo de él es pasear, seguir de vacaciones. Usted no debería estar en San Andrés, ya para qué, vaya a Quetame, que es donde se necesita su “liderazgo”. Ah, verdad, lo suyo es evadirse del cargo y allá a lo mejor no puede mucho”, dijo.