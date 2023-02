El mandatario regional afirma que “es un cuento chimbo eso del incumplimiento en la pavimentación de la vía y no lo acepto”.

Gobernador del Meta dice que “hay manos oscuras” detrás del paro en Puerto Gaitán y le pide al presidente Petro que no se deje engañar

Un mensaje contundente lanzó el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga Cardona, a propósito de los bloqueos que se mantienen en el municipio de Puerto Gaitán y generan graves problemas de desabastecimiento.

Dijo que la situación se está convirtiendo en una ‘sinvergüencería’ y que por eso el Gobierno Nacional no puede permitir lo que está pasando, ya que afecta a más de 5.000 trabajadores y a toda la comunidad con un pretexto que no obedece a la verdad.

Explicó que cuando él llegó a la Gobernación hizo parte de laucha para reclamar la vía que va desde el Alto Neblinas hacia Rubiales, que por más de 50 años ha sido una trocha de la vergüenza; al igual que la que va desde allí al municipio de El Viento, en el departamento del Vichada.

Sin embargo, recordó que desde su administración se logró gestionar con el INVÍAS una inversión de recursos por más de medio billón de pesos para la pavimentación; y que incluso hay actualmente dos contratos de obra pública en ejecución.

Acerca de los trabajos para pavimentar la carretera a Rubiales, aclaró que ya se consiguió un compromiso por parte de la industria petrolera para el aporte de $300.000 millones aproximadamente; ya que inicialmente solo ofrecían entre $15.000 y $20.000 millones.

También hizo énfasis en qué la Gobernación del Meta y la Agencia de Infraestructura del departamento cumplieron con la fase de estudios y diseños de 80 kilómetros de vía, que requerirá cerca de 5.400 millones de pesos para la construcción de cada uno de ellos.

Destacó que la Alcaldía de Puerto Gaitán está cumpliendo lo pactado y que desde la Gobernación se entregarán 100.000 millones con el esquema de valorización y otros 50.000 que provienen de excedentes de reliquidación de los recursos de regalías.

“Es un cuento chimbo eso del incumplimiento en la pavimentación de la vía y no lo acepto. Las comunidades de la zona saben que después de 50 años lo logramos y las obras las iniciaremos en el mes de julio. Detrás del paro hay manos e intereses oscuros y por eso el Gobierno nacional no se puede dejar engañar. Quienes están detrás de esas protestas no quieren que yo vaya allá porque saben que les canto la tabla”, afirmó.

Igualmente, recordó que en esa área de las protestas se tenía a una persona secuestrada y que la extorsión es un delito que está azotando a la ciudadanía porque hay varios grupos delincuenciales que quieren apoderarse del territorio.

Al Gobierno del presidente Gustavo Petro le solicitó que mantenga la firmeza y les ayude a defender a las comunidades y a la gente que sí quiere trabajar, a la vez que sugirió adelantar una investigación a fondo, por qué hay promotores del paro que vienen del municipio de Mapiripán y el departamento de Arauca; los cuales no tienen nada que ver con la comunidad de Puerto Gaitán.

Advierten riesgo de desabastecimiento por bloqueos en vía a Puerto Gaitán | Piden intervención del Gobierno

Desde la zona en la que está ubicado el complejo petrolero Rubiales han lanzado varios llamados de auxilio, pues se completan siete días de bloqueos en las vías, lo que está afectando, tanto la actividad económica relacionada con los hidrocarburos, como la del transporte, según advirtieron este lunes 6 de febrero Ecopetrol y varias agremiaciones de transportadores.

Los bloqueos se adelantan en las carreteras nacionales, pero un foco de alto impacto es el de las vías del Meta, uno de los departamentos petroleros más importantes de Colombia.

Según alertó Fedetranscarga, gremio de transportadores de carga, al igual que Colfecar, que también asocia a empresas de este sector, manifestantes del municipio de Puerto Gaitán protestan en señal de inconformismo, bloqueando el tramo que une el Complejo Petrolero de Rubiales con Puerto Gaitán.

Este lunes, las empresas de la industria de hidrocarburos que operan en Puerto Gaitán, entre ellas Ecopetrol, Frontera, Hocol, Tecpetrol y Cepsa, se sumaron al llamado a las autoridades para buscar una solución, teniendo en cuenta las graves consecuencias sociales y económicas que ya está generando y que se pueden agudizar por el bloqueo de la vía que conduce de Puerto Gaitán a la vereda Rubiales.

Según Ecopetrol, son más de 5.332 trabajadores del sector y sus familias los que están perjudicados. Además, “hay otras actividades productivas, a quienes se les está violando el derecho al trabajo y a la movilidad, impidiéndoles, de manera ilegal, el ingreso y salida de sus sitios de trabajo”, dijeron los voceros de empresas de hidrocarburos que operan en la zona.

Transportadores, desesperados

Por el lado de los transportadores, Fedetranscarga enfatiza en su total desacuerdo con las situaciones que se están presentando y que atentan contra la seguridad de los trabajadores del volante que se encargan de transportar productos en ese tramo de la geografía colombiana.

Hay que señalar que las peticiones de los manifestantes se relacionan con presuntos incumplimientos, por parte de la gobernación del Meta, en lo relacionado con la pavimentación de las vías de acceso al municipio. Las vías a las que se refieren los que promueven el bloqueo debieron ser completadas en 2022.

Se incrementan los costos

Los transportadores asociados en Fedetranscarga dicen que se les están incrementando los costos, tanto por las demoras en las vías, lo que implica más pagos a los conductores, como el impacto que tiene el hecho de que un pedido no le llegue a tiempo a quien lo realizó.

Se trata de trabajadores que están afectados ya por los altos costos que ha traído consigo la alta tasa de inflación en Colombia, que el 4 de febrero fue divulgada por el Dane y en enero se ubicó en 1,78 %.

“El incremento en costos operativos del sector transportador, en lo corrido del año, ya ha generado pérdidas multimillonarias, no solo para el transporte de carga sino para el país en general”, indicaron.

Por el corredor de Rubiales–Puerto Gaitán se movilizan en promedio 200 vehículos diarios, en los cuales son transportados aproximadamente 42.000 barriles. Esto, sin contar las afectaciones a los vehículos que transportan aceite de palma y productos agrícolas.