Gobernadora del Chocó reaccionó al regaño del presidente Petro a ministros por baja inversión en ese departamento: “Tarea desgastante”

En el más reciente consejo de ministros, el presidente señaló: “¿Qué es esto?, ¿por qué me tienen a Chocó así abandonado, si fue el 80 % de la gente más pobre de Colombia la que votó por nosotros? Yo no resisto un gabinete así, traicionando al presidente todo el tiempo, no puedo seguir así”, dijo el mandatario en un regaño público.