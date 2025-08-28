Suscribirse

Nación

Gobernadora del Meta le dice a Petro que un Gobierno “responsable” no interfiere en las decisiones de la justicia

El jalón de orejas de la gobernadora Rafaela Cortés se dio durante el encuentro de la Corte Suprema en Villavicencio.

Redacción Semana
28 de agosto de 2025, 9:34 p. m.
El presidente Gustavo Petro y la gobernadora Rafaela Cortés
El presidente Gustavo Petro y la gobernadora Rafaela Cortés. | Foto: Imagen tomada de la cuenta en X @FNDCol y Presidencia de la República.

Con un mensaje directo al presidente Gustavo Petro, la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, le llamó la atención sobre las tensiones, críticas y señalamientos que se han dado contra varios integrantes de las altas cortes y las decisiones de la justicia que han afectado iniciativas del Gobierno nacional.

En medio del encuentro ‘Justicia para Todos’ que adelanta en Villavicencio la Corte Suprema, y a la que asistió el presidente Gustavo Petro, la gobernadora del Meta, Rafael Cortés, manifestó: “Queremos ser el viento que impulse esas velas, jamás una mano sobre el timón de sus decisiones”.

Y agregó: “El rol de un Gobierno responsable no es interferir, sino garantizar que la balanza de la justicia este siempre firme y equilibrada, unamos nuestras fortalezas, ustedes con su invaluable conocimiento jurídico y su legitimidad, nosotros con nuestra capacidad de gestión en el territorio”.

El pronunciamiento de la Gobernadora se dio minutos después de que el presidente del Consejo de Estado, el magistrado Luis Alberto Álvarez Parra, rechazó las descalificaciones de Petro contra su colega Jorge Enrique Ibáñez, el presidente de la Corte Constitucional, por la controvertida reforma pensional.

Situación por la que Rafael Cortés insistió: “En tiempos de incertidumbre y polarización, cuando las voces estridentes a menú intentan ahogar la razón, la independencia judicial se convierte en el oxígeno de la democracia”.

En desarrollo...

