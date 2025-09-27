Gobierno nacional estudia ampliación a doble calzada de la variante en la vía Bogotá-Villavicencio

La vía que conecta a Bogotá con los Llanos Orientales ha sufrido diversas alteraciones en las últimas semanas, a causa del derrumbe que se presentó en un sector del trazado.

A pesar de que se ha logrado establecer una serie de estrategias para permitir el paso de los usuarios, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Transporte, anunció que estudia la posibilidad de ampliar a doble calzada la variante en la vía Bogotá-Villavicencio, como una de las alternativas para mejorar la movilidad y reducir el impacto de la emergencia registrada en el PR 18+300, jurisdicción del municipio de Chipaque.

Así avanzan los trabajos de adecuación de carreteable de la vía antigua entre el k18+340 y el k18+980 para la conformación de la variante. Foto: ANI / El País. | Foto: Foto: ANI / El País.

“La medida se evaluó en el Puesto de Mando Unificado Nacional, convocado por la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, donde también se ratificó la continuidad de la estrategia 4x2, que ha permitido mantener la conectividad de la región en medio de las afectaciones”, señaló el Ministerio de Transporte.

Medidas tomadas en el PMU

Se solicitó la articulación entre Invías y Coviandina para evaluar la ampliación de la variante, con el fin de habilitar tráfico bidireccional.

Se está evaluando el mejoramiento de la vía antigua Bogotá-Villavicencio, en el sector Juan Rey-Boquerón II, mediante fresado, en coordinación con la Gobernación de Cundinamarca y la Unidad de Mantenimiento Vial del Distrito.

“Nuestra prioridad es garantizar la movilidad de los ciudadanos y la seguridad en la vía al Llano. Por eso hemos solicitado evaluar la ampliación de la variante para que funcione en doble calzada, al tiempo que mantenemos la medida 4x2 como solución inmediata. Estamos comprometidos en avanzar en soluciones estructurales y sostenibles para este corredor estratégico del país”, señaló la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.

En el Puesto de Mando Unificado desarrollado recientemente, se contó con la presencia de representantes del Gobierno nacional y de las entidades encargadas de las tareas relacionadas con la operación de la carretera nacional.

Los trabajos se vienen realizando desde el miércoles para dejar la antigua vía en condiciones y se pueda implementar el Plan Operativo este lunes. Foto: ANI / El País. | Foto: Foto: ANI / El País.

Funcionamiento actual de la vía

Por el momento, los usuarios seguirán transitando bajo el esquema 4x2, en el cual se habilitan dos horas para quienes se dirigen a Villavicencio, y cuatro horas para quienes se dirigen hacia Bogotá.

Sentido Bogotá-Villavicencio, habilitado durante dos horas:

7:00 p. m. a 9:00 p. m.

1:00 a. m. a 3:00 a. m.

7:00 a. m. a 9:00 a. m.

1:00 p. m. a 3:00 p. m.

Sentido Villavicencio – Bogotá, habilitado durante cuatro horas: