Suscribirse

Nación

Gobierno nacional estudia ampliación a doble calzada de la variante en la vía Bogotá-Villavicencio

Miles de usuarios utilizan la carretera para realizar sus labores profesionales y académicas.

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

27 de septiembre de 2025, 8:26 p. m.
Desde el miércoles se adelantan obras de adecuación de cunetas y laterales, rocería y poda de descoles, lavado y sellado de grietas para rehabilitar este paso. Foto: ANI / El País.
Se adelantan obras de adecuación de cunetas y laterales, rocería y poda de descoles, lavado y sellado de grietas para rehabilitar este paso. | Foto: Foto: ANI / El País.

La vía que conecta a Bogotá con los Llanos Orientales ha sufrido diversas alteraciones en las últimas semanas, a causa del derrumbe que se presentó en un sector del trazado.

A pesar de que se ha logrado establecer una serie de estrategias para permitir el paso de los usuarios, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Transporte, anunció que estudia la posibilidad de ampliar a doble calzada la variante en la vía Bogotá-Villavicencio, como una de las alternativas para mejorar la movilidad y reducir el impacto de la emergencia registrada en el PR 18+300, jurisdicción del municipio de Chipaque.

Así avanzan los trabajos de adecuación de carreteable de la vía antigua entre el k18+340 y el k18+980 para la conformación de la variante. Foto: ANI / El País.
Así avanzan los trabajos de adecuación de carreteable de la vía antigua entre el k18+340 y el k18+980 para la conformación de la variante. Foto: ANI / El País. | Foto: Foto: ANI / El País.

“La medida se evaluó en el Puesto de Mando Unificado Nacional, convocado por la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, donde también se ratificó la continuidad de la estrategia 4x2, que ha permitido mantener la conectividad de la región en medio de las afectaciones”, señaló el Ministerio de Transporte.

Contexto: Coviandina hace importante anuncio en medio del cierre en la vía al Llano

Medidas tomadas en el PMU

  • Se solicitó la articulación entre Invías y Coviandina para evaluar la ampliación de la variante, con el fin de habilitar tráfico bidireccional.
  • Se está evaluando el mejoramiento de la vía antigua Bogotá-Villavicencio, en el sector Juan Rey-Boquerón II, mediante fresado, en coordinación con la Gobernación de Cundinamarca y la Unidad de Mantenimiento Vial del Distrito.

“Nuestra prioridad es garantizar la movilidad de los ciudadanos y la seguridad en la vía al Llano. Por eso hemos solicitado evaluar la ampliación de la variante para que funcione en doble calzada, al tiempo que mantenemos la medida 4x2 como solución inmediata. Estamos comprometidos en avanzar en soluciones estructurales y sostenibles para este corredor estratégico del país”, señaló la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.

En el Puesto de Mando Unificado desarrollado recientemente, se contó con la presencia de representantes del Gobierno nacional y de las entidades encargadas de las tareas relacionadas con la operación de la carretera nacional.

Los trabajos se vienen realizando desde el miércoles para dejar la antigua vía en condiciones y se pueda implementar el Plan Operativo este lunes. Foto: ANI / El País.
Los trabajos se vienen realizando desde el miércoles para dejar la antigua vía en condiciones y se pueda implementar el Plan Operativo este lunes. Foto: ANI / El País. | Foto: Foto: ANI / El País.

Funcionamiento actual de la vía

Por el momento, los usuarios seguirán transitando bajo el esquema 4x2, en el cual se habilitan dos horas para quienes se dirigen a Villavicencio, y cuatro horas para quienes se dirigen hacia Bogotá.

Sentido Bogotá-Villavicencio, habilitado durante dos horas:

  • 7:00 p. m. a 9:00 p. m.
  • 1:00 a. m. a 3:00 a. m.
  • 7:00 a. m. a 9:00 a. m.
  • 1:00 p. m. a 3:00 p. m.

Sentido Villavicencio – Bogotá, habilitado durante cuatro horas:

  • 9:00 p. m. a 1:00 a. m.
  • 3:00 a. m. a 7:00 a. m.
  • 9:00 a. m. a 1:00 p. m.
  • 3:00 p. m. a 7:00 p. m.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Hinchas reaccionaron a Jhon Arias en pleno partido de Wolves: pasó en Premier League

2. Más de 1.900 personas desplazadas por enfrentamientos entre la Fuerza Pública y un grupo armado en El Charco, Nariño

3. Expresidente Álvaro Uribe propone que la Justicia Penal Militar revise las condenas de la JEP en contra de exmilitares

4. Don Jediondo hace alentador anuncio en medio de la crisis que enfrentan sus restaurantes: “Gracias a los seguidores”

5. Famoso delantero confiesa que se cansó de esperar a Néstor Lorenzo: ahora juega para otro país

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Vía al LlanoBogotáVillavicencio

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.