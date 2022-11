Gobierno suizo oficializa acompañamiento en los diálogos de paz con el ELN

Suiza solicitó formalmente al gobierno de Colombia y a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) poder ser acompañante de los diálogos de paz que se están llevando a cabo en Caracas, Venezuela. Esto después de que la invitación fuera realizada por las dos delegaciones a varios países del mundo para que hicieran parte de este proceso.

A través de un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores del país europeo, según lo dicho por su embajada, “acepta esta invitación y agradece a ambas partes su confianza: una señal de reconocimiento del compromiso de larga data de Suiza por la paz en Colombia”, declararon también en sus redes sociales, sin hacer mayor eco del papel que tendrán en el proceso.

Este anuncio llega después de que este viernes, en un comunicado que fue leído por representantes de Venezuela y Noruega, países garantes de las conversaciones, manifestaron la intención de invitar a otros países para que también actuaran como garantes, los cuales son Chile, Brasil y México. Mientras a Alemania, Suecia, Suiza y España se les pidió que “consideren su participación como acompañantes”.

Exceptuando al gobierno suizo que ya confirmó su participación, se conoce que tanto España como México han aceptado la invitación extendida por las delegaciones. En el caso mexicano, donde el presidente Gustavo Petro se encuentra de visita, ya se conoció que harán parte, y en España, a través del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, se mostró “a disposición” de Colombia para acompañarla en su proceso de paz con el ELN.

Durante la cumbre entre presidente Gustavo Petro y Andrés Manuel López Obrador, se confirmó la participación de México en el proceso de paz con el ELN. - Foto: Presidencia

Durante la cumbre de los diálogos, también se acordó “adelantar acciones diplomáticas con el Gobierno de Estados Unidos para conocer su disposición a participar en este proceso mediante un enviado especial a la mesa de diálogo”.

Todo esto, recordando que este lunes 21 de noviembre, el gobierno del presidente Gustavo Petro y la guerrilla del ELN dieron inicio oficialmente a las conversaciones de paz. Lo hicieron en Caracas, Venezuela, donde además de los delegados de las partes asistieron los líderes de Cuba y Noruega, países garantes.

Equipo negociador del ELN en Caracas, Venezuela. - Foto: Prensa Gobierno Nacional

De parte de la guerrilla del ELN, ratificaron su verdadera intención de hablar de paz con el gobierno colombiano, Pablo Beltrán, el jefe máximo de ese grupo armado, dijo que “esta mesa de negociación debe ser instrumento de cambio”. Y agregó “que no esperamos fallar a esa expectativa de cambio”.

“Apuntamos a que esta mesa sea un instrumento de cambio, esperamos no fallar a esa expactativa de cambio (...) Los cambios no son automáticos, pero todos debemos tener un compromiso de cambio, en ese sentido nos hacemos presentes en Venezuela con un ideal: los colombianos no podemos vernos como enemigos”, dijo el máximo comandante del ELN.

“La labor que tenemos es de reconciliación, de volver a encontrar puntos comunes, de construir una Nación con equidad y paz, esa es la apuesta que tenemos. A eso vinimos a esta mesa. Esperamos tener un interlocutor en el mismo sentido con la delegación del gobierno”, puntualizó Beltrán en el inicio de las conversaciones en Venezuela.