Gobierno y disidencias de las FARC vuelven a mesa de diálogo en el tercer ciclo para definir si prolongan el cese al fuego

Se prevé una discusión intensa, dado que Petro dijo en diciembre que no ve prioritario continuar con los ceses al fuego que no incluyan un debate sobre la destrucción y el reemplazo de los cultivos ilícitos, en especial de la coca.

Las disidencias de las FARC se mostraron en desacuerdo con la exigencia al plantear que no negociarán sobre cultivos ilícitos “que no son nuestros” y advirtieron al presidente que “el cese al fuego no se condiciona así”.