Gustavo Petro dejó en veremos la designación de su fórmula vicepresidencial

Tras las elecciones del 13 de marzo pasado, en las que el Pacto Histórico ganó la mayoría de las curules de cara al nuevo Congreso de la República, y el senador Gustavo Petro se impuso en la consulta interpartidista, la pregunta que ronda es quién sería la fórmula vicepresidencial del congresista. Con miras a las elecciones del 29 de mayo próximo, el Pacto Histórico anunció que la reunión seguirá este miércoles.

El acuerdo que tiene el Pacto Histórico es que el vencedor en la consulta es el candidato presidencial y el segundo en dicha votación sería la fórmula vicepresidencial de Petro. Luego, por cuenta de las movidas políticas, de las reuniones adelantadas por Petro con el expresidente César Gaviria, se habló de la posibilidad de que fuera otra la persona que sería la fórmula a la Vicepresidencia, a pesar de los acuerdos que entre ellos tenían.

En Vicky en Semana, Francia Márquez dijo que no tenía certeza respecto a ser la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro y que, en caso de que se confirmara el acuerdo, sería un acto de justicia con las mujeres del país. “Yo creo que no espero eso, no sé si se va a dar. Si se da, bien; lo asumo, pero no lo espero. Lo que sí espero es que mi gente deje de sufrir (...) Cuando decidí estar en el Pacto Histórico no lo hice solo por un cargo para Francia Márquez, porque a mí no me sirve de nada estar en un cargo si mi pueblo no está viviendo en dignidad; a mí no me sirve estar en un cargo, si a las mujeres las siguen asesinando, si los líderes o lideresas siguen siendo violentados. Si fuese para eso, ya estaría en cualquier otro lugar”, dijo la lideresa social e integrante del Pacto Histórico. No obstante, recalcó que como fórmula vicepresidencial de Petro, o no, seguirá adelante en el Pacto Histórico. Además, fue clara en reconocer que la política es dinámica y que ella aún está empezando en este campo.

“No lo espero porque he visto las dinámicas políticas, he visto lo que hay que hacer para ganar, no solo con nosotros podemos ganar, que hay que sumar otra gente y seguramente eso va a cambiar las reglas de juego. Por eso no lo espero. Si llega, bien, creo que sería un acto de justicia para las mujeres de este país y sobre todo para las mujeres negras, que pudieran tener una mujer como fórmula vicepresidencial”.

“Hay que preguntarle a Petro si va a garantizar eso que se estableció o no (...); entiendo que esto es un proceso de construcción colectiva, entiendo el desafío que tiene Colombia, que tenemos como Pacto Histórico y lo asumo, como sé también la responsabilidad de lo que esto significa para Colombia, mi pueblo y el país, pues también asumo eso con responsabilidad. Entonces, si ganar la Presidencia implica ceder, contribuir a una construcción colectiva, yo lo voy a hacer, siempre lo he hecho”, agregó en su momento durante el programa.

La información que se ha filtrado desde el Pacto Histórico es que sí o sí la formula vicepresidencial de Petro será una mujer. Entre las que se menciona la hija del expresidente César Gaviria, María Paz Gaviria, jugada con la que se buscaría la alianza con el Partido Liberal. Pero también, SEMANA había informado días antes que Diana Marcela Osorio, esposa del alcalde de Medellín, era una de las candidatas para este cargo.

Por supuesto que la principal candidata a ser la fórmula vicepresidencial del exalcalde de Bogotá es Francia Márquez, que luego de conseguir una histórica votación en las consultas interpartidistas mostró que tiene un apoyo popular. Alexánder López, presidente del partido Polo Democrático, del que Márquez fue representante dentro de la consulta del Pacto Histórico, recordó que ya había un pacto que se acordó previamente y que ya se había hablado de que el que ocupe el segundo lugar en votaciones será la formula vicepresidencial. Fue el mismo López quien anunció que este miércoles seguirán las reuniones.