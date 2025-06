Gustavo Petro dijo que familiares de Miguel Uribe Turbay le enviaron “una razón”: esto contó

“El pueblo colombiano no quiere más gente muerta por su manera de pensar, si es que ese fue el móvil, lo que todavía no sabemos. Hay otras hipótesis. Pero es una demostración de lo que significa esto, que es la energía vital que un indígena logra capturar, simplemente, con la selva. Y eso encontró a los niños y aquí Chiribiquete nos lo está demostrando”, agregó el jefe de Estado.

“Salieron por ahí los primeros psicópatas a decir que yo había asesinado —asesinado, dijeron— al senador Miguel Uribe Turbay. Lo primero es que se está recuperando hasta ahora. No podemos saber nada. Y yo quiero que se recupere y vuelva a abrazar a sus hijos , no quiero más gente muerta aquí en Colombia”, indicó.

“Me dan un dato”

“Lo que está pasando con el estado de salud, en este momento, del senador Miguel Uribe, no se puede explicar por la ciencia. Según la ciencia, debería haber muerto o estar en muerte cerebral y lo que está pasando es que se está recuperando. Espero que lo logre. No se explica por la ciencia. Entonces me dan un dato; claro, esto depende de las creencias. Un católico dirá: un milagro. Las oraciones del pueblo, el que es de afecto al Gobierno y el que no”, aseveró.

“Yo que tengo ahí mis ideas también, que no sé si son ciertas o no: tanta energía del pueblo junto, pensando en que viva (Miguel Uribe Turbay), no en que se muera. Esa energía da lo que la ciencia no nos da. Es decir, el senador se está recuperando porque el pueblo colombiano quiere que se recupere y este es un esfuerzo de unidad, una demostración de unidad, independientemente de lo que piense su familia y el mismo senador”, aseguró.