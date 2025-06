Según Petro, a esto obedece que Miguel Uribe Turbay se mantenga con vida: “Me dan un dato”

Mientras el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay se encuentra internado en la Fundación Santa Fe de Bogotá, tras el atentado a bala del que fue víctima el pasado sábado 7 de junio, cientos de personas elevan una oración a Dios por su pronta recuperación.

De hecho, en el transcurso de estos días, ha sonado con fuerza un santo en particular. Se trata de san Charbel, de quien Fernando Hakim, neurocirujano que operó al congresista, es devoto, así como los familiares del político, que siguen aferrados a un milagro.

Desde San José del Guaviare, el presidente Gustavo Petro se refirió esta tarde de sábado, 14 de junio, a la recuperación del congresista del Centro Democrático.

“Lo que está pasando con el estado de salud, en este momento, del senador Miguel Uribe, no se puede explicar por la ciencia. Según la ciencia, debería haber muerto o estar en muerte cerebral y lo que está pasando es que se está recuperando. Espero que lo logre. No se explica por la ciencia. Entonces me dan un dato; claro, esto depende de las creencias. Un católico dirá: un milagro. Las oraciones del pueblo, el que es de afecto al Gobierno y el que no”, manifestó el presidente Petro.

Cientos de personas han llegado hasta la Fundación Santa Fe en Bogotá a orar por Miguel Uribe Turbay. | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

Posteriormente, señaló a qué se debe, en parte, que el senador siga con vida.

“Yo que tengo ahí mis ideas también, que no sé si son ciertas o no: tanta energía del pueblo junto, pensando en que viva (Miguel Uribe Turbay), no en que se muera. Esa energía da lo que la ciencia no nos da. Es decir, el senador se está recuperando porque el pueblo colombiano quiere que se recupere y este es un esfuerzo de unidad, una demostración de unidad, independientemente de lo que piense su familia y el mismo senador”, afirmó el mandatario colombiano.

En medio de su discurso, el presidente también advirtió que hay otras hipótesis sobre el atentado al congresista.

“El pueblo colombiano no quiere más gente muerta por su manera de pensar, si es que ese fue el móvil, lo cual aún no sabemos. Hay otras hipótesis. Pero es una demostración de lo que significa esto, que es la energía vital que un indígena logra capturar, simplemente, con la selva. Y eso encontró a los niños y aquí Chiribiquete nos lo está demostrando”, recalcó el presidente, quien llegó a San José del Guaviare para liderar el lanzamiento del documental Chiribiquete: un viaje a la memoria ancestral de América.