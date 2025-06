El sicario que disparó contra Miguel Uribe Turbay confesó que lo “dejaron solo” en el hecho y que lo iban a matar

Tras disparar contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay y proceder con el plan de huida, el menor de edad que cometió el execrable delito supo que no le iban a pagar por su ‘servicio’ e incluso que probablemente no saldría vivo de la escena del crimen.

En medio del fragor del momento, los gritos y la furia colectiva, el menor de edad comenzó a gritar: “Yo les voy a dar los números. Déjenme levantar y déjenme darles los números. Si no me sueltan, necesito darles los números”.

Al sentirse perdido, empezó a contar su versión de los hechos, insistiendo en que no le pagaron. El menor, incluso, reconoció que se salvó de milagro y repitió, luego de un silencio, haciendo referencia al pago: “Tal vez no, a mí me iban a matar y me dejaron solo”.