¿Ha aumentado el uso de servicios médicos por la reforma a la salud?

A 2.102 personas de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Manizales, Santa Marta y Villavicencio se les preguntó por el balance que hacen del Gobierno de Gustavo Petro. Uno de los temas obligados fue salud, pero enfocado en los que abarcaría la reforma que se viene planteando para este sector.

Para conocer esas opiniones se hicieron cinco preguntas y en cuatro de ellas, con más de la mitad de favorabilidad, las EPS fueron respaldadas. La quinta se relacionó con el uso de los servicios de salud, teniendo en cuenta la reforma anunciada.

La pregunta que le realizaron a los encuestados fue, “ante el anuncio del gobierno nacional de querer eliminar las EPS en una eventual reforma al sistema de salud, ¿usted ha aumentado el uso o solicitud de citas, exámenes y/o procedimientos?”

De acuerdo con Cifras y Conceptos, el 21% de los encuestados respondió que sí. Es como que, de cada cinco personas, una usó más los servicios de salud, por lo que se ha dicho de la reforma, que aún no se conoce oficialmente.

Un nuevo estudio de la firma encuestadora @cifrasyconcepto reveló que la mayoría de los colombianos sigue rechazando la propuesta de acabar con EPS.

Al respecto, la presidente ejecutiva de Acemi, Paula Acosta, aseguró que este dato se relaciona con la incertidumbre.

“Los usuarios están demandando más servicios que según cálculos preliminares podrían ser del orden de 400 mil servicios adicionales al día, lo que genera una presión importante en la oportunidad de estos, y demanda recursos adicionales para que el sector salud, y en particular las EPS, pueda responder a este reto”, dijo.

Ahora, es claro que también se ha relacionado un aumento en el uso de los servicios de salud, según la explicación de otros expertos, por el estado de los pacientes luego de los cierres, cuarentenas y cambios del sistema que se enfocó en atender los casos más críticos de la Covid 19.

¿Qué más dijo la gente?

Los resultados del estudio dado a conocer este lunes, coinciden con la otra encuesta nacional del último mes y también con la realizada por SEMANA en septiembre. Hay, en general, apoyo a las EPS y las cifras de se han ido revelando, se han convertido en espaldarazos.

Por ejemplo, siete de cada diez personas encuestadas manifestaron que no están de acuerdo con eliminar las EPS. Además, ocho de cada diez aseguraron que en los últimos seis meses, alguien de la familia o ellas mismas, han accedido a un servicio de salud.

También el 73% de los encuestados prefieren acceder a los servicios de salud a través de las EPS y no de hospitales públicos o secretarías de salud. Y el 67% expresó que no estaría dispuesto a cambiar su EPS por la secretaria de salud perteneciente a la alcaldía de su municipio.

Asimismo, desde las Entidades Promotoras de Salud insistieron en la necesidad de discutir abiertamente la reforma al sector.

“Creo que este es un mensaje para el Gobierno Nacional, en donde es necesario empezar a discutir de forma abierta la reforma y darle contenidos que respondan a lo que esperan las personas, mejor oportunidad y mejor calidad de servicios, pero no volver atrás”, concluyó Acosta.

La encuesta de SEMANA

La Cámara de Aseguramiento en Salud de la Andi reunió a un grupo de expertos para analizar los resultados de la más reciente encuesta realizada por el Centro Nacional de Consultoría (CNC) para SEMANA. Dicho estudio arrojó que el 66 % de los ciudadanos se opone a la eliminación de las Empresas Prestadoras de Salud (EPS), una de las propuestas del gobierno de Gustavo Petro.

Jorge Humberto Restrepo, coordinador del Grupo Economía de la Salud de la Universidad de Antioquia, dijo: “Podemos hacer un paralelo con lo que ha pasado en Chile. La ciudadanía apoya el cambio, pero al momento de ser representada la propuesta específica, no la acepta. Hay una desconexión entre la propuesta que plantean los partidos de izquierda y las percepciones de la ciudadanía”.

“La gente en Colombia dice ‘sí, queremos una reforma’, consciente de que hay problemas de acceso. Pero como no hay una propuesta concreta, el debate se ha centrado en la eliminación de las EPS y va apareciendo la percepción de que el cambio no está ahí”, agregó Restrepo.

Por su parte, María Andrea Godoy, exviceministra de Protección Social, explicó: “Acabar con las EPS puede llevar a la gente preguntarse ¿ahora a quién acudo?, ¿ante quién me quejo?, ¿cuál es la cara visible? En la propuesta del gobierno no tienen nada certero. No se sabe cuál sería esa cara. No hay ninguna certeza”

El exviceministro Gabriel Riveros destacó “que la negativa de los estratos más bajos a la desaparición de las EPS es un reconocimiento al mejoramiento significativo en la percepción del derecho a la salud, al mejoramiento de la cobertura en dichos estratos y a la dignificación del trato a las personas. Esos factores hicieron posible que quedara atrás el concepto de asistencialismo basado en el principio de la benevolencia; es decir, en la compasión y la lástima”.

Por su parte, Augusto Galán, exministro de Salud y director del Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud, afirmó que cuando los sistemas de salud en el mundo, incluso, los más maduros y desarrollados, como los que hay en Alemania, Reino Unido y Holanda, hacen encuestas sobre satisfacción de los usuarios, “muestran que un porcentaje mayoritario de la población quiere un cambio”.

Así mismo, Diana Cárdenas, exviceministra de Protección Social y exdirectora de Adres, sostuvo: “Los colombianos quieren una reforma en salud, pero no eliminar las EPS. Entonces, ¿cuál es la parte de la reforma de Gustavo Petro que les gusta? Aunque no lo preguntan las encuestas, de lo que se dijo en campaña quedó la propuesta de salud preventiva. ¿Cómo se mejora el acceso? Hay varias condiciones: déficit talento humano; necesidad de fortalecer el hospital público en temas como gobierno corporativo, transparencia e infraestructura, y fortalecimiento de alianzas público y privadas”, respondió.

La encuesta del Centro Nacional de Consultoría para SEMANA señala que las personas que más se oponen a eliminar las EPS son las mujeres (73 %), los mayores de 40 años (70 %) y los ciudadanos de estratos bajos (67 %). Y la mayoría de los encuestados que se identificaron con el Partido Liberal, La U, la Alianza Verde, el Partido Conservador y el Centro Democrático rechazan la eliminación de las EPS.