“Ha sido un verdadero desastre, cada día tenemos un escándalo distinto”: Samuel Ángel, investigador colombiano, sobre el Gobierno de Gustavo Petro

SEMANA: Para la gente que no lo conoce, ¿quién es usted y cómo es la labor que está realizando?

Samuel Ángel: Soy el presidente del Instituto for Social Research en los Estados Unidos, estamos trabajando muy fuerte por la defensa de la familia, de los niños, de las tradiciones y próximamente aquí en la ciudad de Miami tendremos la Freedom Con, una gran convención internacional para la defensa de estas mismas líneas familia tradición y nuestros niños la infancia.

Esto es una vergüenza, es una afrenta para Colombia y es el estilo de este gobierno. Ellos no son fieles ni consigo mismos, si a él por un anuncio de propaganda prefiere que ruede la cabeza de unos de uno de sus funcionarios, lo hacen sin ningún tipo de compasión, porque lo que viven es de propaganda, tras propaganda, tras propaganda. Estamos viendo lo mismo el mismo desastre que se ve en Bogotá con su alcaldía, donde el Señor fue destituido en su momento, pero que fruto de las presiones de las izquierdas en Latinoamérica lo restablecieron. Entonces lo único que vemos es desastres y y este nivel de cambios de funcionarios lo que hace es que empiece de ceros cada mes. Entonces no vamos a ver en Colombia los resultados que estamos esperando, desafortunadamente.

S.A.: Que ojalá las los entes de control, las autoridades estén pendientes de todo ese nivel de tulas de dinero que circulan por el país en épocas de elecciones. Ya vimos lo que lo que ha venido pasando con el señor Benedetti, con una de las manos derechas del señor Petro y con el mismo Petro en el tema de las tulas y de los dineros para las campañas. Y eso es lo que seguramente va a ocurrir en las regionales, donde personas que no son idóneas pero que tienen miles de dólares para hacer daño van a buscar hacerlo y van a buscar llegar al poder.

S.A.: Es que hay temas tan sensibles como la política antidrogas, o como la seguridad misma en el país que se han deteriorado de manera exponencial en estos pocos meses. El discurso de la paz total es sólo demagogia, son mentiras, lo que estamos viendo son bandas armadas y criminales en nuestras ciudades haciendo de las suyas. Y eso va a seguir así porque este señor no tiene el más mínimo atisbo de cambiar de rumbo. El tema de legitimar las drogas a toda costa en el desde el Congreso y como política de Estado es algo aberrante en un país que ha sufrido tanto, pero tanto, a través de décadas lo que ha sido la tragedia del narcotráfico.

Estas bandas criminales que este señor suma al supuesta a la supuesta paz total, donde hacen de las suyas a lo largo y ancho del país van a hacerle mucho daño a la población civil. No vemos una luz en el camino, al contrario, un señor cerrado al tema de sus ideologías que va a profundizar este terrible cáncer del narcotráfico y de la inseguridad a lo largo y ancho de Colombia. Triste, pero es lo que estamos viendo y es lo que se ve venir.

S.A.: Sí, hay un hay un tipo de convenciones que se han venido popularizando a nivel de muchos países que son las Comic Con, que son estas convenciones de cómics y de películas, la Freedom Con es una convención de la libertad y de la cultura, algo parecido. Hay mucha gente en el mundo que le gustan estos temas que estudia sobre las verdaderas libertades, sobre lo que deberían contener las políticas públicas de los países. Entonces, vamos a tener varios speakers de diferentes países del mundo muy reconocidos en diferentes áreas como los temas de ideología de género, transhumanismo, educación, globalismo. Y sí, están personajes de la talla de Agustín Lage que recientemente fue un boom en la Feria del Libro en en Colombia y que va a estar en la Freedom Con y es posible que tengamos una sorpresa muy grande y relacionada con Sound of Freedom, estamos en ese proceso. Entonces va a ser una una convención de fanáticos de los temas de académicos de estudio para encontrar libros van a encontrar publicaciones van a encontrar herramientas para la defensa de la familia y de los niños y de las tradiciones.

SEMANA: Hablando un poco esta película Sound of Freedom, ¿qué opinión le respecta toda la polémica que ha habido por esta película?

Eso es abuso infantil, un niño no puede firmar un contrato, un niño no puede casarse, un niño no puede manejar un coche, pero según ellos, un niño si puede decir que el niño es niña, o que la niña es, niño o que le hagan una operación para mutilarle sus partes nobles. Esto es abuso infantil y es importantísimo denunciarlo a nivel de toda Colombia, porque estamos tratando con gobernantes y legisladores que quieren destruir nuestro futuro a nuestros niños.