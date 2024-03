¿Ha sido víctima de créditos por suplantación? Corte Constitucional revisa proyecto de ley que busca frenar ese tipo de casos

Cuando Luis se percató del cobro extra en la factura y de la suplantación, inmediatamente hizo el reclamo, pero en la empresa, primero le pidieron que pagara la factura para que no le cortaran el servicio y luego le exigieron demostrar que él sí era él. Le solicitaron una copia de su cédula y otros documentos de identificación, algo que no entiende por qué no le pidieron al suplantador y, más de dos meses después, aún no le han devuelto lo que pagó de más en su factura, pues el falso Luis había debitado la compra a un año.