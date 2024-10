Habla familia de mujer que murió por culpa de conductor que abrió puerta de camioneta en Bogotá; piden justicia

Habla la familia

Según comentó, hasta el momento no han podido establecer la identidad de la persona que iba manejando el vehículo, razón por la que están a la espera de que lo que les indique la Fiscalía General de la Nación, pues no pierde la esperanza de que el responsable enfrente a la justicia. “Realmente no tenemos datos, no tenemos nombre y no tenemos nada que nos lleve a saber más sobre el caso de mi hermana”, señaló.