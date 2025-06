El hombre aseguró que no tiene nada que ver con el atentado. | Foto: Captura de video: City Tv

El sujeto fue identificado como Cristian Roberto Copajita , quien dialogó con el medio City Tv y dejó en claro que no está involucrado en el atentado. “Solo soy un ciudadano que quería ayudar”, contó.

Macabra confesión en el atentado a Miguel Uribe Turbay: “Me dice que necesita un menor suicida... Mejor si no tenía padres”

Contexto: Macabra confesión en el atentado a Miguel Uribe Turbay: “Me dice que necesita un menor suicida... Mejor si no tenía padres”

Cristian Roberto precisó que él trabaja en una esquina muy cercana a donde se perpetró el atentado y el congresista recibió los tres disparos. Por eso, no dudó en actuar cuando se percató de lo que había ocurrido aquel 7 de junio en un parque del barrio Modelia, en Bogotá.

“Escuchamos los tiros y yo salí como loco. Al ver el ataque, yo no me fijé que era el senador. Ya alcancé a escuchar: ‘Cójalo, cójalo’ y tiros de aquí para allá, entonces uno se va detrás de los escoltas y los apoya”, aseguró.

El hombre aseguró que su reacción se dio como señal de impotencia por lo que el joven de 14 años acababa de hacer. “Yo lo agredí pero no con la intención de callarlo como dicen muchos”, afirmó.

“ Yo en ese momento digo cosas que no debo como que le voy a meter una puñalada o algo así, eso son solo palabras y en cuanto a hechos no saco nunca nada”, agregó.

“No tengo nada que ver en los hechos, no soy cómplice. Obviamente que ya me presenté a la Fiscalía, al CTI y demás. Han sido días difíciles, he recibido amenazas de muerte”, concluyó.