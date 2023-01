Habla por primera vez el papá de la mujer que se lanzó al metro de Medellín. Sus revelaciones son conmovedoras

Una historia trágica sigue conmoviendo al país después de que una mujer se lanzara con su hija al metro de Medellín, sobreviviendo un par de horas y falleciendo finalmente en el quirófano del hospital al que fue ingresada.

Su hija perdió la pierna izquierda y logró ganar la batalla contra la muerte en estas duras condiciones, enterándose de la muerte de su madre seis días después del accidente.

La mujer se lanzó a la plataforma de embarque de la estación de San Antonio en un aparente caso de suicidio, el cual habría sido motivado por una crisis en la relación amorosa que sostuvo con un hombre durante diez años.

Never José Rivera es el padre de Daniela, la mujer de 27 años que perdió la vida en este suceso. En medio de su dolor, Rivera pudo contar lo que le había transmitido su nieta al enterarse de la muerte de su mamá: entre lágrimas le pidió a Dios que algún día le permitiera volver a observar el rostro de la mujer que la trajo al mundo y que la amó con todas sus fuerzas.

Él no logra articular frases completas para definir el dolor que siente, mucho menos las razones por las que su hija arrastró a su nieta hacia el metro, lo que si presiente es que el suicidio no ocurrió como un hecho fortuito, sino planeado con varios días de anticipación.

Daniela Rivera trabajaba como estilista, arreglaba cabellos y maquillaba uñas en la capital de Antioquia y, según su padre, pagó las deudas y dejó 300 mil pesos en la cuenta que le quedaron de su trabajo.

El trágico hecho ocurrió en uno de los rieles del metro, y aunque Daniela sobrevivió por algunas horas, falleció en un centro asistencial de Medellín.

Mientras se tomaba una cerveza en la tienda que administra en el municipio de Nechí, la noticia le pasó como un trago amargo cuando le dijeron que su hija había muerto. “Nos la mataron”, dijeron al otro lado del teléfono, refiriéndose al accidente que aconteció.

El hermano mayor le contó al padre de Daniela que la mujer se había lanzado al tren cuando estaba en movimiento e inmediatamente señalaron al novio de la víctima como el responsable de los hechos. A él lo conoció en 2013 y tuvieron a la niña, quien es la pequeña que ahora batalla por su vida.

La familia de Daniela asegura que desde un inicio ella sufrió maltratos físicos y psicológicos por parte de su pareja. Aseguran que el hombre, no contento con eso, la obligaba a darle todo su salario para evitar los golpes. Era tanto el nivel de sometimiento, cuentan sus familiares, que en algunos momentos dejaba encerradas y sin comida a Daniela y a su pequeña hija.

Este hombre era su verdugo y aunque intentó evitarlo en varias ocasiones, nunca encontró la paz deseada. Ahora, el hombre no aparece. No contesta los mensajes y, aun dándose cuenta de la tragedia, no acudió a las exequias de Daniela, ni ha ido a visitar a su hija al hospital.

“Yo le escribí por WhatsApp que si él no tenía nada que ver con esto que me diera la cara, porque yo necesito hablar y recibir explicaciones de todo esto. Yo sé que él le daba mala vida, ella no me lo reconocía, pero todos sabíamos”, mencionó Never José Rivera. La incertidumbre de la familia ha sido mayor. La aplicación de mensajería muestra que el hombre lee los textos que le envían los allegados, pero no responde.

Mientras dan de alta a la menor, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) está al frente de su custodia. Sin embargo, la familia de Rivera contó que la abuela materna está batallando ante las autoridades para poder seguir criándola en su hogar.

También harán una colecta entre los suyos para costear la prótesis que requerirá y así poder volver a caminar, correr y jugar. A la familia Rivera la vida le cambió en menos de dos segundos y les costará volver a armar el rompecabezas que se desbarató.

El Hospital General de Medellín (HGM) confirmó el fallecimiento de la mujer identificada como Daniela Rivera, quien se lanzó junto a su hija de 8 años al Metro en horas de la tarde del viernes 30 de diciembre.

De acuerdo con la entidad, la víctima de 27 años ingresó remitida de la Clínica SOMA a través de la plataforma SEM (sistema de emergencias médicas), donde posteriormente es llevada a cirugía por su condición clínica (politrauma) y fallece en este servicio.

“Egresa por fallecimiento y por la causa de su muerte el cuerpo va al instituto de medicina legal y ciencias forenses para la autopsia médico-legal a efectuarse por dicha entidad”, señaló el centro médico a .

Cabe mencionar que la emergencia se presentó antes de la 1:24 de la tarde, a esa hora la administración del Metro inform

Así mismo, dieron a conocer el estado actual de salud de su pequeña hija, quien está viviendo las consecuencias a causa de esta equivocada decisión que tomó su madre. “Ingresa remitida con politrauma, ahora se encuentra en la UCE pediátrica (unidad de cuidados especiales), con una condición de salud estable”, afirmó el HGM, donde esperan que su evolución sea favorable.

Cabe mencionar que la emergencia se presentó antes de la 1:24 de la tarde, a esa hora la administración del Metro informó, a través de sus redes sociales, que la operación comercial estaba frenada en tres estaciones, “por incidente con persona en la vía”. Sin embargo, no reveló qué estaba atendiendo.

La mujer agarró del brazo a su pequeña hija y se abalanzó sobre el tren que estaba cruzando en ese instante por la estación de San Antonio. El conductor del vagón frenó y, de inmediato, los organismos de socorro y las autoridades judiciales fueron alertados de la trágica situación.

Mientras los pasajeros que se movilizaban por ese eje vial férreo eran evacuados, los operarios del sistema vieron con vida a las dos personas y encendieron las alarmas para arrancar el rescate. Hasta ese sector se desplazaron varias unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de la ciudad.

Una persona que atestiguó desde la altura ese momento registró con su celular las valientes labores. “Son dos personas, ahí están sacando a la segunda”, afirmó el ciudadano. En la pantalla se ve a los funcionarios sobre los cuerpos de las mujeres, tratando de frenar las complicaciones del golpe.