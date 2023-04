Hallan muerto a joven que se encontraba desaparecido en Soacha

En las últimas horas, las autoridades confirmaron la muerte Johan Marín Becerra, un joven de 22 años que había sido reportado como desaparecido por sus familiares el pasado 1 de abril en el municipio de Soacha, Cundinamarca.

Según manifestó su madre, Jakeline Becerra, al periódico El Espectador, el cuerpo del joven habría sido hallado en el embalse de Muña, en cercanías al municipio. Marín Becerra fue visto por última vez ese día a las 9:30 de la noche.

De acuerdo con el relato de sus familiares a ese medio, el joven se encontraba ese día con dos personas, un primo y un amigo, los cuales manifestaron que él consumió una sustancia alucinógena, lo que habría generado cambios en su comportamiento y que saliera corriendo por unos terrenos de la zona.

Las autoridades actualmente investigan cuáles serían los móviles del asesinato.

Aparece muerta María Paula Munévar, la estudiante de la Javeriana que buscaba todo el país

La Universidad Javeriana comunicó el pasado miércoles 19 de abril una noticia estremecedora. La búsqueda de María Paula Munévar, estudiante de 23 años, culminó. La joven apareció muerta, tras una semana de no saberse de su paradero.

“La Pontificia Universidad Javeriana y su comunidad educativa lamenta profundamente la muerte de María Paula Munévar Olmos, estudiante de la carrera Ciencia de la Información, Bibliotecología y Archivística, quien fue hallada sin vida.

A Francia Olmos y Pedro Pablo Munévar, padres de María Paula; a sus familiares, amigos, seres queridos y compañeros, les expresamos toda nuestra solidaridad y acompañamiento.

A partir de las investigaciones y la búsqueda continua de las autoridades y del personal de seguridad de la Javeriana, se encontró a María Paula sin vida en la zona nororiental de la Universidad, que se encontraba, y se encuentra, cerrada por condiciones invernales.

Los hechos están siendo investigados por las autoridades correspondientes.

La Universidad agradece a las autoridades, a los medios de comunicación y a todos aquellos que apoyaron la búsqueda de María Paula, quien dejará un profundo vacío en nuestra comunidad y en todas las personas que tuvieron la oportunidad de conocerla y compartir con ella”, dice el comunicado de la institución.

María Paula Munévar llevaba desaparecida desde el 13 de abril - Foto: Universidad Javeriana/Facebook

SEMANA conoció detalles de la investigación que adelantaron las autoridades en la búsqueda de María Paula y cómo llegaron a encontrar su cuerpo. El CTI encontró un video de una cámara de seguridad en la que se ve cómo la joven se interna en el bosque aledaño a la universidad, una zona que permanece cerrada dadas las condiciones invernales que ha vivido Bogotá.

En el lugar, las autoridades encontraron unos líquidos y otros materiales que les han hecho investigar las hipótesis de la muerte.

SEMANA había hablado recientemente con su mamá, Francia Olmos, quien desplegó una incesante búsqueda de su hija que había generado la solidaridad de miles.

Por medio de un sentido relato, dio cuenta de qué sucedió con su hija y pidió ayuda a las autoridades. Desde el pasado jueves 13 de abril, la joven María Paula Munévar Olmos estaba desaparecida luego de acompañar a su padre a hacer unas gestiones personales al centro de la capital.

María Paula Munévar, era estudiante de la carrera Ciencia de la Información, Bibliotecología y Archivística de la Universidad Javeriana de Bogotá. - Foto: Foto de la familia suministrada a SEMANA

“Yo hablé con ella como a las 2:00 p. m. y ella me dijo que había hecho una vuelta en la Dian (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) con el papá (Pedro Munévar). Y el papá le dijo que tomara un taxi para la universidad porque él tenía que hacer otras cosas y no la podía acompañar. Lo que hacían era por inmediaciones del Parque Santander (carrera séptima con calle 15), en Bogotá, nosotros vivimos en Cota (Cundinamarca). Tomó un taxi y me llamó cuando iba llegando a la universidad. Ahí quedó la conversación en este momento”, aseguró Francia Olmos.

“A eso de las 4:00 p. m., ella me llamó de nuevo. ‘Mami, imagínate que no me alcanzó la plata y me tocó sacar por cajero, pero el cajero me dice que no puedo sacar plata porque la tarjeta no está habilitada’. Insisto, nosotros vivimos en Cota, ella no conoce bien Bogotá. Yo le dije: ‘No, dale, no estás desubicada, tranquila. Bájate a la (carrera) 13 y yo te digo dónde hay un banco’. Ella me dijo que estaba en la universidad, pero no queremos con mi esposo dar la ubicación precisa de la U porque mucha gente se ha comunicado con nosotros queriéndonos sacar dinero y diciendo cosas”, agregó.

“Ella me dijo que estaba por la (carrera) 13, pero el hermano le pudo rastrear el computador y sale que estaba por San Victorino, mucho más arriba en el centro. Hay mucha confusión. El asunto es que yo la guie por teléfono y me dijo que había entrado a un banco y que le habían dado un turno y dijo que tenía que apagar el celular. Esto para poder sacar plata. Me decía que no tenía dinero y que quería almorzar”, agregó su madre.