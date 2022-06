Se reanudan las operaciones en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro

Foto: Bloomberg via Getty Images

A través de su cuenta de Twitter, las directivas del aeropuerto José María Córdova, ubicado en el municipio de Rionegro, Antioquia, anunciaron que ya se retomaron las operaciones en el lugar.

La Aeronáutica Civil informó en horas de la tarde que debido a los trabajos de reparación y pavimentación que se están realizando en la pista de aterrizaje del aeropuerto, las operaciones estaban suspendidas hasta las 6:30 p. m. de hoy martes 28 de junio.

“La Unidad Especial de la Aeronáutica Civil se permite informar que, por solicitud del concesionario Airplan, las operaciones en el aeropuerto internacional José María Córdova de Rionegro estarán suspendidas hasta las 18:30 horas de hoy martes por trabajos de reparación y pavimentación de la pista de aterrizaje”, indicó el organismo estatal a través de un comunicado de prensa.

La Aerocivil explicó que la contingencia podría causar demoras en algunos vuelos desde y hacia ese terminal. Incluso, desde el aeropuerto se informó que “el número de vuelos afectados asciende a 16 llegadas y 18 salidas con demoras. Esta novedad se debe a la intervención en una zona de la pista por afectaciones en el asfalto, lo que limita las operaciones pero no genera, hasta el momento, cierre del aeropuerto”.

Asimismo, la Aeronáutica Civil sugirió a los viajeros estar en constante comunicación con las aerolíneas para evitar altercados “Recomendamos a los usuarios establecer contacto con sus aerolíneas para prever posibles cambios en los itinerarios”.

“La Aeronáutica Civil adelanta las coordinaciones necesarias con las aerolíneas para reducir la afectación a los pasajeros”, detalló el comunicado de la entidad.

Condiciones meteorológicas para los próximos días

De acuerdo con los estudios del Ideam, una onda tropical se ha empezado a consolidar en el mar Caribe y tiene una probabilidad del 40 % de convertirse en una depresión tropical en los próximos dos días y del 90 % de que ocurra dicha evolución en el transcurso de los próximos 5 días.

El fenómeno puede incidir en fuertes precipitaciones estimándose los mayores volúmenes a mediados y finales de la semana en La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar y en la Sierra Nevada de Santa Marta.

La Oficina de Gestión del Riesgo invitó a la ciudadanía a atender las siguientes recomendaciones para prevenir riesgos:

Si se presentan vientos fuertes, aléjese de árboles y de cables que transporten energía.

Pode las ramas de los árboles que están sobre el techo de su vivienda.

Verifique que las tejas, cubiertas y amarres de su vivienda estén en buen estado, para soportar los efectos de la lluvia y el viento.

En caso de tormentas eléctricas, protéjase en lugares seguros y retírese de equipos electrónicos.

Limpie los canales y bajantes que drenen aguas lluvias de los techos y terrazas para evitar inundaciones.

Durante la lluvia se debe suspender la ejecución de obras, especialmente en alturas.

Retirar los elementos que pueden caer desde los balcones, tales como adornos y plantas.

No arrojar basura a los arroyos porque producen represamientos cuando llueve.

En el departamento de La Guajira, las autoridades ambientales también emitieron recomendaciones adicionales para evitar hechos que lamentar: “En caso de presentarse precipitaciones, la autoridad ambiental recomienda a la comunidad mantener la calma en toda circunstancia de emergencia; no manipular artefactos eléctricos en lugares húmedos; no tocar paredes mojadas, columnas de alumbrado, cajas de luz o cables que se hayan caído en la calle; los conductores de vehículos deben circular con las luces bajas encendidas y utilizar el cinturón de seguridad; cerciorarse de disponer de elementos básicos para dar respuesta adecuada en caso de una emergencia (botiquín, agua potable, alimentos no perecederos, linterna y radio con baterías)”, señaló Corpoguajira y el Sistema de Alertas Tempranas del departamento.