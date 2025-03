Consultas en el RUNT, dejan claro que Rubén Darío Marín no tiene licencia de conducción, aún así la secretaria de Educación le prestó el carro. | Foto: Suministrada a Semana A.P.I.

SEMANA tiene en su poder los reportes de las autoridades sobre lo ocurrido ese día, así como los documentos del vehículo y hasta la evidencia de que Rubén Darío Yances no tenía licencia de conducción y aun así era quien manejaba la camioneta. También el informe de las autoridades en donde consta que se voló del lugar luego de ocurrido el accidente.

En otro documento en poder de SEMANA se lee: “el conductor de la camioneta no se encuentra en el lugar. En el momento de llegar al lugar, la policía de tránsito a conocer el evento, por eso, es imposible realizar la prueba de embriaguez, ya que no tengo contacto con el conductor”.

“El vehículo, de marca Toyota TXL, de color gris plata, de placas FUR -163. De acuerdo con información de las personas perdió el control y se salió de la vía, en el vehículo iban varias personas, exactamente cuatro (…) es de anotar que el conductor del vehículo se dio a la fuga, según versiones podría llamarse Rubén Marín, aunque no se cuenta con más datos”, se lee en el reporte de las autoridades.

El hecho no solo es un escándalo en la ciudad de Montería, también hay serios cuestionamientos a la Fiscalía que luego de tres meses no ha tomado decisiones, no ha hecho efectiva la solicitud de embargo realizada por la defensa de la joven estudiante de sicología Natalia Garcés Llorente, quien además tuvo que dejar sus estudios porque se encuentra en un tratamiento de reconstrucción de su rostro, con implicaciones muy graves para su visión.