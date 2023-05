Hincha que atacó a joven por tener una camiseta de otro equipo, esta vez sí fue enviado a la cárcel

El fanatismo criminal de Andrés Felipe Holguín, el hincha del América de Cali que atacó a otro joven y a su mamá, por tener una camiseta de otro equipo, lo llevó a la cárcel y por un delito que le puede dejar una pena superior a 15 años de cárcel.

Holguín quedó en video cuando se lanzó contra las víctimas y con un machete pretendió, según la Fiscalía, asesinarlo. No lo logró y por eso le imputaron el delito de tentativa de homicidio. El juez de control de garantías entendió la gravedad de los hechos y ordenó una medida de aseguramiento en su contra.

#ATENCIÓN | A la cárcel hombre que habría atacado con arma blanca a madre e hijo por portar una camiseta de un equipo de fútbol de Cali. pic.twitter.com/3LB4BpMH18 — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) May 19, 2023

“Al parecer, Holguín Correa era quien portaba un machete en el momento del ataque, por lo que fue capturado el pasado 17 de mayo, por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, en el barrio San Pedro del municipio de Palmira (Valle del Cauca)”, explicó la Fiscalía luego de las audiencias preliminares.

Holguín fue capturado por la Policía, una vez ocurrieron los hechos que ahora son materia de investigación. Sin embargo, como no existió flagrancia y no hubo denuncia en su contra, quedó en libertad, lo que provocó un reproche generalizado, no solo en Cali, sino en el resto del país. Las imágenes eran claras y él aparecía como el responsable de atacar con un machete a la mujer y su hijo.

La Fiscalía recibió la denuncia de las víctimas y adelantó la investigación que ahora derivó en una orden de captura en contra del presunto responsable y que permitió la imputación de cargos por el delito de tentativa de homicidio, cargos que el joven no aceptó, pero que fueron suficientes para imponer una medida de aseguramiento en centro carcelario.

“Tras el contundente material probatorio aportado por la Fiscalía General de la Nación, ante un juez de control de garantías, se logró la judicialización de Andrés Felipe Holguín Correa como presunto responsable de atacar con arma blanca a madre e hijo, el pasado 30 de abril, en el norte de Cali (Valle del Cauca)”, señaló el ente acusador.

La Fiscalía presentó en las audiencias preliminares el material de prueba en contra de Holguín, con los videos que circularon por redes sociales del momento justo del ataque, cuando se bajó de un bus con los demás hinchas y se lanzó contra las víctimas, sin mediar palabras, los atacó con un machete.

“El material probatorio da cuenta que un grupo de hinchas que se desplazaban en una caravana de buses, descendieron de uno de los vehículos y al parecer atacaron violentamente, con armas cortopunzantes, a las víctimas que se movilizaban en una motocicleta y portaban una camiseta alusiva a uno de los equipos de esta ciudad. Además de las agresiones fueron despojados de sus pertenencias”, se conoció luego de las audiencias preliminares.

Además de la tentativa de feminicidio, la Fiscalía también imputó el delito de hurto calificado y agravado. En las audiencias, el juez escuchó los argumentos del ente acusador para solicitar la medida de aseguramiento en centro carcelario. Concluyeron que efectivamente y como se observan las imágenes, Holguín representa un peligro para la sociedad y debe estar en una cárcel.