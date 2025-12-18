Ideam advierte “condiciones atmosféricas inestables” durante este jueves, 18 de diciembre: conozca cómo estará el clima

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el más reciente pronóstico sobre cómo estará el clima en las principales ciudades para este jueves, 18 de diciembre.

Se prevén condiciones atmosféricas inestables en varias regiones del país, situación que va a estar caracterizada principalmente por cobertura nubosa y precipitaciones, especialmente en el Pacífico y la Amazonía.

El Ideam advierte que las lluvias se pueden intensificar en horas de la tarde y la noche, tal y como ha pasado en estos últimos días.

Los mayores acumulados de precipitación se darán en los departamentos de Chocó, Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Putumayo y Amazonas. Por otra parte, se espera que el agua sea mucho menor en Caquetá, Vaupés, Guainía, Tolima, Cundinamarca, Boyacá, Santander, Norte de Santander, Antioquia, Bolívar, Sucre y Córdoba.

Para el mar Caribe, según el informe, se estiman precipitaciones de mayor relevancia hacia los sectores suroccidental y occidental, mientras que el océano Pacífico mantendrá condiciones mayormente nubladas, que pueden estar acompañadas de lluvias persistentes y probabilidad de tormentas eléctricas a lo largo de toda su cuenca.

En el caso del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se pronostica cielo entre parcial y mayormente nublado, además que se tendrán lluvias de intensidad variable, que serán más frecuentes y localmente más intensas en el sector suroriente del archipiélago.

En cuanto a la ciudad de Bogotá, el Ideam prevé que en la mañana habrá cielo parcialmente nublado y con predominio de tiempo seco.

Ya para la tarde se estima nubosidad variable, con lluvias puntuales sobre el norte y oriente de la capital del país, principalmente en las localidades de Suba, Usaquén, Chapinero, Santa Fe y San Cristóbal.

Finalmente, en la noche se prevé que haya predominio de tiempo seco en gran parte de la ciudad. Sin embargo, no se descartan lluvias ligeras sobre el norte, especialmente en las primera horas del periodo nocturno.

