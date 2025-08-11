Suscribirse

Ideam advierte lluvias en varias zonas de Colombia: así estará el clima este lunes 11 de agosto

La institución dio a conocer el más reciente reporte de lo que se espera del clima para este día.

Redacción Nación
11 de agosto de 2025, 12:15 p. m.
Ideam prevé lluvias para este puente festivo en Colombia
Conozca cómo estará el clima a lo largo de este día. | Foto: Getty Images

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el más reciente pronóstico de lo que será el clima para este lunes, 11 de agosto, en las principales ciudades del país.

De acuerdo con el informe, se esperan precipitaciones de variada intensidad en gran parte de las regiones de la Amazonía, Pacífica, Caribe (centro y sur), Orinoquía y sectores dispersos de la Andina, especialmente centro y norte de la zona.

Debido a la influencia del fenómeno de La Niña, que ha impactado las variables climáticas en el país, la segunda temporada de lluvias, prevista para octubre y noviembre, se podría anticipar.
Se esperan lloviznas en varias zonas del país. | Foto: Guillermo Torres Reina.

El Ideam precisó que los mayores acumulados de lluvias se prevén en los departamentos del Cesar, Magdalena, Sucre, Córdoba, Bolívar, Atlántico, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Choco, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá, Guaviare, Meta, Vichada, Guainía, Casanare, Arauca, Amazonas, Vaupés y Risaralda.

Contexto: La función del celular que debe activar para recibir alertas del clima y anticiparse a las lluvias intensas

Asimismo, se estima que se registrarán lluvias de menor intensidad o lloviznas en áreas de los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Quindío, Tolima y sur de la Guajira.

Para el caso del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se prevén lluvias, especialmente en el área marítima.

En cuanto a la ciudad de Bogotá, el Ideam pronosticó que en la mañana se estiman condiciones secas con cielo entre parcial y mayormente nublado. No obstante, no se descartan lloviznas en el suroccidente de la capital.

Las autoridades piden a los capitalinos cuidarse y estar preparados para lluvias.
En la ciudad de Bogotá se espera gran nubosidad. | Foto: Getty Images

Ya en horas de la tarde, se espera cielo mayormente cubierto con precipitaciones ligeras en las localidades de Suba, Usaquén, San Cristóbal, Usme y Sumapaz. La temperatura máxima esperada es de 19 °C.

Finalmente, en la noche la institución estimó que habrá persistencia de la nubosidad con cielo mayormente nublado con probables tormentas eléctricas aisladas, principalmente en el norte y oriente de la ciudad.

Contexto: Las razones detrás del inusual frío que vive Bogotá en agosto, según el Ideam

Así estará el clima en otras ciudades principales

  • Barranquilla: Se estima cielo parcialmente nublado con algunas lluvias ligeras en la tarde y parte de la noche. (T. máx.: 33 °C).
  • Cartagena: Se estima cielo parcialmente nublado con lluvias intermitentes durante la jornada (T. máx.: 32 °C).
  • Medellín: Se estima cielo parcialmente nublado y lluvias especialmente, durante la tarde y noche de la jornada (T. máx.: 26 °C).
  • Tunja: Se estima cielo mayormente nublado con probables lluvias dispersas especialmente en la tarde (T. máx.: 16 °C).
  • Bucaramanga: Se estima cielo entre parcial y mayormente nublado con probables lluvias de variada intensidad durante la jornada(T. máx.: 25 °C).
  • Cali: Se estima cielo entre parcial y mayormente nublado con probables lluvias en la tarde y noche (T. máx.: 29 °C).

