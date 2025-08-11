Ideam advierte lluvias en varias zonas de Colombia: así estará el clima este lunes 11 de agosto

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el más reciente pronóstico de lo que será el clima para este lunes, 11 de agosto, en las principales ciudades del país.

De acuerdo con el informe, se esperan precipitaciones de variada intensidad en gran parte de las regiones de la Amazonía, Pacífica, Caribe (centro y sur), Orinoquía y sectores dispersos de la Andina, especialmente centro y norte de la zona.

Se esperan lloviznas en varias zonas del país. | Foto: Guillermo Torres Reina.

El Ideam precisó que los mayores acumulados de lluvias se prevén en los departamentos del Cesar, Magdalena, Sucre, Córdoba, Bolívar, Atlántico, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Choco, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá, Guaviare, Meta, Vichada, Guainía, Casanare, Arauca, Amazonas, Vaupés y Risaralda.

Asimismo, se estima que se registrarán lluvias de menor intensidad o lloviznas en áreas de los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Quindío, Tolima y sur de la Guajira.

Para el caso del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se prevén lluvias, especialmente en el área marítima.

En cuanto a la ciudad de Bogotá, el Ideam pronosticó que en la mañana se estiman condiciones secas con cielo entre parcial y mayormente nublado. No obstante, no se descartan lloviznas en el suroccidente de la capital.

En la ciudad de Bogotá se espera gran nubosidad. | Foto: Getty Images

Ya en horas de la tarde, se espera cielo mayormente cubierto con precipitaciones ligeras en las localidades de Suba, Usaquén, San Cristóbal, Usme y Sumapaz. La temperatura máxima esperada es de 19 °C.

Finalmente, en la noche la institución estimó que habrá persistencia de la nubosidad con cielo mayormente nublado con probables tormentas eléctricas aisladas, principalmente en el norte y oriente de la ciudad.

Así estará el clima en otras ciudades principales