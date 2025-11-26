Suscribirse

Ideam pronostica lluvias con tormentas eléctricas este miércoles 26 de noviembre: conozca cómo estará el clima en todo el país

La institución entregó el más reciente pronóstico sobre cómo estará el clima en las principales ciudades del país.

Redacción Nación
26 de noviembre de 2025, 11:25 a. m.
En la noche de este viernes se registraron en el sur de Cali, fuertes lluvias que causaron fuertes tormentas eléctricas. Sin embargo, las autoridades no reportaron graves emergencias, ni personas lesionadas. Foto Jorge Orozco / El País.
Lluvias junto a tormentas eléctricas en Cali. | Foto: Jorge Orozco

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el más reciente pronóstico sobre cómo estará el clima en Bogotá durante este miércoles, 26 de noviembre.

Se espera que en el transcurso de la jornada haya cielo entre parcial a mayormente nublado, que estará acompañado de lluvias con variada intensidad en gran parte del territorio nacional, pero especialmente en las regiones de Andina, Caribe, Pacífica, Amazonía y Orinoquía.

(Foto por Juancho Torres/Anadolu Agency via Getty Images)
Foto de referencia de las lluvias que han caído en el centro de Bogotá | Foto: Anadolu Agency via Getty Images

De acuerdo con el reporte, la mayor cantidad de lluvias, en las que incluso pueden registrarse tormentas eléctricas, se esperan en los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda, Santander, Norte de Santander, Cundinamarca, Tolima, Choco, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Boyacá, Meta, Vichada, Guainía, Vaupés, Amazonas, Putumayo y Caquetá.

En cuanto al Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el Ideam estima que tendrá cielo mayormente nublado durante el día y estará acompañado de lluvias.

Para la ciudad de Bogotá, la institución pronostica que en la mañana se prevén condiciones secas con cielo entre parcial y mayormente nublado.

Las autoridades piden a los capitalinos cuidarse y estar preparados para lluvias.
Se espera un cielo semicubierto sobre la capital del país. | Foto: Getty Images

Ya para la tarde, según el informe, habrá precipitaciones de carácter ligero en amplios sectores de la capital del país, especialmente en las localidades de Engativá, Fontibón y Suba. Además, se estima que la temperatura máxima será de 20 °C.

Finalmente, para la noche el Ideam indica que habrá predominio de tiempo seco, mientras que el cielo será semicubierto sobre la ciudad.

Este es el pronóstico para otras ciudades

  • Barranquilla: Se prevé cielo ligeramente nublado ha despejado con predominio de tiempo seco a lo largo de la jornada. (T. máx.: 33 °C).
  • Cartagena: Cielo ligeramente nublado, con predominio de tiempo seco durante la jornada. (T. máx.: 32 °C).
  • Medellín: Se prevé cielo entre parcial a mayormente nublado y posibles lluvias en horas de la tarde y noche. (T. máx.: 27 °C).
  • Tunja: Se prevé cielo mayormente nublado, con probabilidad de lluvias en horas de la tarde y noche. (T. máx.: 19 °C).
  • Bucaramanga: Ser espera cielo parcialmente nublado con posibles lluvias en horas de la tarde y primeras horas de la noche (T. máx.: 28 °C).
  • Cali: Coediciones parcial a mayormente nubladas con lluvias esporádicas en la tarde y noche. (T. máx.: 29 °C).

