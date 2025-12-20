NACIÓN

Imagen de Andrés Pastrana apareció en documentos del caso Jeffrey Epstein y Petro reaccionó: un detalle indignó al presidente

El expresidente Andrés Pastrana le respondió a Gustavo Petro, llamándolo “pederasta”.

Redacción Nación
20 de diciembre de 2025, 12:25 p. m.
Andrés Pastrana y Gustavo Petro.
Andrés Pastrana y Gustavo Petro. Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: PRESIDENCIA.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos compartió este viernes, 19 de diciembre, parte de los archivos del caso del depredador sexual Jeffrey Epstein, aunque varios documentos de ese escándalo fueron censurados.

En medio de la divulgación de los archivos de Epstein, quien se suicidó en 2019 en una cárcel de Nueva York antes de ser enjuiciado, apareció una imagen del expresidente Andrés Pastrana junto a Ghislaine Maxwell, principal cómplice de Epstein que fue condenada a 20 años de cárcel por delitos sexuales relacionados con menores.

De acuerdo a Maxwell, durante un viaje que realizó a Colombia piloteó un helicóptero Blackhawk, teniendo en cuenta que ella y el expresidente Pastrana tenían una pasión en común por la aviación.

Dicha mención que salpica al expresidente Pastrana se encuentra en la página 200 de la transcripción de una entrevista que le hizo a Maxwell el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en junio del año en curso.

Tras la revelación de esa imagen del expresidente Pastrana con Maxwell, mano derecha y compañera de Epstein, el presidente Gustavo Petro no guardó silencio en la red social X y se mostró indignado por el hecho de que esa mujer hubiera lucido el uniforme de las Fuerza Militares de Colombia.

Ghislaine Maxwell y Andrés Pastrana.
Ghislaine Maxwell y Andrés Pastrana. Foto: Divulgada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos

Cómo se le ocurre a esta ilustre derecha ponerle el uniforme de nuestra fuerzas militares a una pederasta”, dijo el presidente Petro en un mensaje que compartió durante la noche del viernes, 19 de diciembre.

Sin embargo, Pastrana no dudó en responderle al presidente Petro en X y le indicó que él no lo intimidaba y hasta lo llamó “pederasta”.

X
Epstein junto con tres jóvenes. Foto: Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EE. UU. Foto: Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EE. UU.

No me intimida un pederasta @petrogustavo, que se rodea de violadores de niños y pacta con ellos la esclavitud sexual de menores. Este gobierno está en mora de enfrentar un delito que le corresponde a la Corte Penal Internacional. Y Petro, de explicar sus escándalos públicos”, le dijo Pastrana al jefe de Estado colombiano.

