Impactantes imágenes: revelan video de asesinato a sangre fría en un bus de TransMilenio

Este viernes 6 de enero se conoció un impactante video de una cámara de seguridad que muestra el momento en que el joven Damián Rodríguez fue asesinado en el interior de un bus articulado de Transmilenio en hechos que se registraron el pasado 30 de diciembre en horas de la noche.

En las imágenes difundidas por Caracol Radio y W Radio se aprecia al homicida propinándole una puñalada en el pecho al joven, quien posteriormente cae tendido en la estación mientras varios pasajeros ingresan al bus. En otro video publicado por esos medios de comunicación también se aprecia al sujeto huyendo de la escena del crimen.

#ATENCIÓN @CaracolRadio tuvo acceso a los vídeos del momento en que un hombre asesinó al joven Damián Rodríguez en una estación de TransMilenio el pasado 30 de diciembre. Vía @BotteroJuan95 pic.twitter.com/k9XrWoMf3s — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) January 7, 2023

#Atención l Los videos tienen lugar dentro de uno de los articulados del sistema @TransMilenio pic.twitter.com/RuwdAvm5YZ — W Radio Colombia (@WRadioColombia) January 7, 2023

Cabe recordar que esta semana la Policía Metropolitana de Bogotá reveló un cartel con la imagen del presunto asesino.

En el cartel se alcanza a observar que el hombre es de fisionomía delgada, alto y de pelo castaño oscuro y crespo. Tiene un peculiar corte de pelo. El día en el que sucedieron los hechos, el agresor portaba un jean de color azul claro y una chaqueta oscura.

Las autoridades ofrecen una recompensa de hasta $20 millones para quien dé información que permita la captura de este sujeto. - Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Por información que ayude a dar con el paradero de este sujeto, las autoridades en Bogotá están ofreciendo una recompensa de hasta 20 millones de pesos. La Policía garantiza absoluta reserva para quien decida reportar su ubicación.

¿Cómo sucedieron los hechos?

El crimen ocurrió el viernes 30 de diciembre en la noche, en la estación Tygua San José. - Foto: Google Street View

El día 30 de diciembre de 2022, en horas de la noche se presentó un homicidio contra un joven en el servicio de TransMilenio con destino al Portal Sur. La persona iba con su padre, cuando se llevó a cabo una riña.

“El incidente ocurrió el viernes 30 de diciembre en la noche, en la estación Tygua San José. La persona, al parecer, estuvo involucrada en un suceso, en medio de la cual resulta herido, de inmediato es trasladado a un centro asistencial donde, lamentablemente, fallece”, dio a conocer TransMilenio a la opinión pública la situación.

El caso fue atendido por la Policía Metropolitana de Bogotá y los agentes del servicio de transporte público activaron la respuesta de atención. Acorde a la información suministrada por el teniente coronel Jader Llenera para SEMANA, la situación ocurrió a partir de uña riña entre tres personas, un padre y su hijo, contra otro sujeto. El coronel informó que a las 8:30 p. m., el joven y el victimario empezaron a agredirse verbalmente y de manera mutua.

El bus no estaba lleno, dado que ellos eran los únicos presentes en ese vagón. La información preliminar proporcionada por las cámaras de seguridad señala que fue un caso de intolerancia. El coronel Llerena también informó que el padre de la víctima intentó detener a su hijo, para que no continuara en la riña. Sin embargo, no logró su cometido.

Al momento, el victimario saca de su bota izquierda un arma blanca, la cual emplea para atacar en múltiples ocasiones al occiso en la cabeza y en el pecho. Cuando las autoridades fueron alertadas, se movilizaron hacia la escena, encontrando al joven gravemente herido.

“El occiso resultó con un trauma en la parte torácica precordial, la cual fue la causa de su deceso horas después”, señaló el teniente al mencionar que la víctima fue trasladada de emergencia a la Clínica Santa Clara. Por último, señaló que el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación se encuentra bajo la respectiva investigación del caso.

Por su parte, TransMilenio lamentó la situación, informando que está a disposición de las autoridades para esclarecer el caso: “Los videos de cámaras de seguridad ya fueron entregados a las autoridades correspondientes y TransMilenio S.A. pone a disposición toda su colaboración para el avance de las investigaciones”.

Alfonso Ortiz, padre de la víctima, le comentó a Noticias Caracol que su hijo (Damián Rodríguez) y él abordaron un bus en Veraguas. En un momento, Rodríguez recibe una llamada y un victimario intentó quitarle el celular, por lo cual él intentó evitar el hurto. Acto seguido, se generó la riña que menciona el teniente coronel Llenera. Ortiz señaló que ambos decidieron bajarse del articulado en la estación de Tygua-San José para no prolongar la situación. Sin embargo, el victimario los siguió hasta acabar con la vida de su hijo y salir corriendo hacia el fondo de la estación.

Finalmente, TransMilenio reiteró que rechaza cualquier tipo de violencia, haciéndole un llamado a los ciudadanos a respetar la vida y la resolución pacífica de los conflictos. “De igual manera, se invita a la ciudadanía a informar de manera oportuna cualquier incidente para actuar de manera preventiva y garantizar la seguridad de los usuarios”, señaló el servicio de transporte público.