Inaudito: conductor de TransMilenio fue grabado mientras se ‘colaba’ en el sistema de transporte

TransMilenio es el sistema de transporte masivo de Bogotá, que diariamente mueve a millones de bogotanos a lo largo y ancho de la capital del país. Y aunque el medio en el que se transportan los ciudadanos ha sido muy criticado por diversas razones, nada justifica –de acuerdo con las autoridades– el comportamiento inadecuado de varios usuarios.

Y es que aunque el sistema tiene muchos problemas, como lo son los vendedores ambulantes, los buses llenos, los difíciles accesos, la delincuencia y el acoso sexual a las mujeres, hay uno del que se suelen quejar mucho desde TransMilenio. Se trata de los ‘colados’, los ciudadanos que entran a las estaciones y buses sin pagar su pasaje.

Cada día es más común ver a miles de usuarios del sistema entrando sin pagar, por lo que la escena se ha vuelto “un paisaje”, ya que las autoridades y el personal encargado de cuidar TransMilenio se ha quedado insuficiente en comparación con la cantidad de personas que ingresan de manera irregular.

Aunque desde diciembre inició la instalación de puertas ‘anticolados’, proyecto que cuenta con una financiación de 52.000 millones de pesos, se conoció un video de un funcionario de TransMilenio ingresando sin pagar.

El video se hizo viral en las redes sociales y allí se evidencia al funcionario colándose, pero fue identificado rápidamente por la chaqueta y el carné que portaba. La publicación la hizo Matías Turbay, quien aprovechó para decir que el sistema no aguanta más ‘colados’ y que las medidas que se han tomado no son suficientes para controlar ese problema.

“Una persona con chaqueta de TransMilenio colándose en una estación. Este sistema no aguanta más, lo cierto es que nos hemos gastado 52.000 millones de pesos en puertas anticolados que no funcionan. Por ejemplo, de las 2.120 puertas que hay, solo están funcionando 232. Incluso, como si fuera poco, los 38.000 millones de pesos que ha utilizado para cultura ciudadana no han servido para nada”, dijo Turbay en sus redes sociales.

Incluso reveló un derecho de petición que envío a TransMilenio y allí, según él, se reconoce que a pesar de los esfuerzos, la situación de los ‘colados’ no se ha podido controlar.

En el documento explican las medidas que se han implementado para frenar ese problema, pero a juicio de Turbay las respuestas son preocupantes.

Según reseña TransMilenio en su página web, en octubre de 2019 se adjudicó la Licitación LP-12-2019, que buscaba la adquisición de puertas para una prueba piloto. De dicho proceso se seleccionaron cuatro oferentes que cumplían con los requerimientos, de siete que se presentaron.

Con sus propuestas y tecnologías se desarrolló un piloto en la estación de Santa Lucía en el año 2020 con el objetivo de determinar las características que deben cumplir los diseños de las nuevas puertas y que garanticen la adaptación de las mismas en las condiciones de funcionamiento actual del sistema, como, por ejemplo, la evasión, el uso e interacción con el usuario o la sincronización con la llegada de los buses a la estación.

En su momento, con base en los resultados de la prueba piloto, se determinó que las nuevas puertas deberían contar con las siguientes características:

Soportar condiciones de uso e interacción con el usuario.

Caja de mecanismos con llave de seguridad.

Reemplazo de vidrios por láminas metálicas microperforadas.

Rieles superior e inferior anti descarrilamiento.

Bloque mecánico en posición de cierre (impide apertura forzada).

Perfiles antiaplastamiento.

Señalización luminosa y auditiva (condiciones de accesibilidad).

Botón de apertura local con activación o desactivación remota.

Deberán contar con un Sistema Inteligente de Monitoreo.

Frente a este último punto, TransMilenio expuso que hacía referencia a que las puertas contaran con un sistema capaz de emitir una alerta en tiempo real cuando el mecanismo presente algún tipo de falla. Dicha alerta llegará a un centro de gestión para el monitoreo y gestión de las mismas.

Uno de los principales objetivos con estas puertas, también denominadas ‘anticolados’ es, precisamente, evitar que los casos de evasión en el pago de la tarifa se siga presentando. Se trata de puertas más robustas que cuentan con un mejor sistema de apertura y cierre.

No obstante, el fenómeno de la evasión es complejo de erradicar, por lo que la instalación de las nuevas puertas apenas supone un primer paso. Para acabar con esta problemática completamente es clave trabajar en la cultura ciudadana.

Cuando la adjudicación de las nuevas puertas se hizo pública, el 30 de enero de 2022, TransMilenio explicó que las estructuras deberán estar diseñadas para resistir las condiciones normales de operación y acciones de vandalismo menor, como uso inapropiado de las mismas. En esa línea, se estableció como especificación el uso de lámina metálica microperforada en reemplazo de los vidrios, teniendo en cuenta experiencias como las de Medellín, en donde este material no registró mayor afectación en el marco de las protestas.