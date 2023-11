Indignante: hombre que habría abusado de sus hijas de 3, 6 y 9 años se fugó tras quedar en libertad

Según contó, en la estación le comentaron que lo llevarían a una URI a hacerle una anotación, pero esto no sucedió y el sujeto no alcanzó a estar detenido ni 72 horas. “Cuando me comuniqué con el patrullero, me dijeron que lo habían soltado tipo 10:00 u 11:00 p. m.”, sostuvo la mujer, quien afirmó que las menores se encuentran hospitalizadas y pidió que el hombre sea capturado.