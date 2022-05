“Ingeniero sobrio mejor que senador borracho”: la nueva crítica de Juan Carlos Echeverry

Uno de los comentarios que más llamó la atención luego de la primera vuelta en la que se impusieron Gustavo Petro (40,32 %) y Rodolfo Hernández (28,15 %) fue el del exministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry que mostró su favoritismo por el exalcalde de Bucaramanga, pero con un comentario que levantó una polvareda. “Ingeniero mejor que guerrillero”, puntualizó.

Ante las críticas, Echeverry hizo un nuevo comentario en el mismo sentido del anterior, aunque aclaró que su posición generó algunas críticas.

“No quise herir susceptibilidades. No hay duda: ingeniero sobrio mejor que senador borracho”, comentó el exministro de Hacienda.

Echeverry critica a Petro por la vez que salió pasado de tragos en una tarima en Girardot, hecho que le generó una fuerte polémica en otros sectores, aunque parece que en sus seguidores no le afectó. Petro tuvo que reconocer que efectivamente había tomado unas copas de más y que se trató del cansancio acumulado del ajetreo de la campaña especialmente porque venía de un viaje extenuante de Europa. “Me cayó mal un trago”, comentó el líder del Pacto Histórico.

Aunque hace referencia a que el ingeniero es una persona que se mantiene sobria, en una entrevista que Hernández concedió a SoHo reconoce que no fue ningún santo y que había épocas en las que se tomaba sus tragos cada tanto.

“Eso sí nos metíamos dos perras (borracheras) mensuales, por lo menos. No fui un santo, pa’ que, santo no. Yo también tomé trago, yo era un tomador de trago, no todos los días, pero sí me metía cervecita y Ron Caldas. Cuando eso, en un establecimiento por ahí en Chapinero”, le relató a SoHo el ingeniero.

Por otro lado, en ocasiones se ha sacado a relucir el pasado guerrillero de Petro, que para nadie es un secreto, pues el líder de la Colombia Humana perteneció al M-19. Y a pesar de que él mismo se ha dado más responsabilidades de las que tenía para ese momento, lo cierto es que no fue tan importante en ese grupo, como otras figuras del corte de Antonio Navarro Wolf o Carlos Pizarro.

Se ha hablado también de que Petro no pertenecía al ala militar de ese grupo guerrillero, sino que hacía parte de jóvenes que estaban en las universidades y otros espacios buscando llevar esos ideales de izquierda en territorios urbanos. El exalcalde de Bogotá llegó a estar preso por pertenecer a este grupo, que se caracterizó, entre otras, por haber incendiado el Palacio de Justicia en 1985.

La competencia entre Hernández y Petro ya empezó y algunos como Echeverry empiezan a tomar posiciones de qué candidato apoyar. Algunos que hicieron parte del Equipo por Colombia, al que perteneció el expresidente de Ecopetrol, ya decidieron que su voto en segunda vuelta será por Hernández.

El candidato Federico Gutiérrez ya anunció que a pesar de que para ese momento no había hablado con el ingeniero, apoyará su candidatura, con el fin de contener a Petro, a quien considera más arriesgado para el país.

“Al saber que nuestra posición es determinante para el país, yo no he hablado con Rodolfo ni necesito hacerlo, nosotros no queremos perder el país ni perder el futuro de Colombia. Por eso Rodrigo y yo votaremos por Rodolfo el próximo 19 de junio. Nosotros no somos ni seremos indiferentes y queremos lo mejor para colombiano”, afirmó el exalcalde de Medellín.

Desde el Centro Democrático, muchos de los que apoyaron a Fico Gutiérrez, ya anunciaron que también se sumarán a la campaña del ingeniero Rodolfo Hernández, aunque aún no se ha presentado una posición oficial.

A partir de este 30 de mayo arrancará una nueva campaña en el que Petro y Hernández competirán para llegar a la Casa de Nariño.