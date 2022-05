Ingrid Betancourt denuncia discriminación contra candidatos que no puntean las encuestas

Este jueves, la candidata presidencial Ingrid Betancourt se pronunció sobre el pacto por una campaña pacífica, incluyente y sin discriminación, que sus contrincantes firmaron en medio del debate convocado por la Asociación Nacional de Industriales (Andi).

Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo y Rodolfo Hernández, con el atril vacío de Gustavo Petro, fueron los únicos invitados al evento por tener la mayor intención de voto.

“Me han convocado, como candidata presidencial, a firmar el pacto por una campaña política pacífica, incluyente y sin discriminación. Obviamente, lo vamos a firmar, pero sí me parece que tenemos que llamar la atención sobre hechos que afectan la realidad de firmar este tipo de acuerdos”, dijo Betancourt.

“Estamos hablando de inclusión y no discriminación, y se firma el pacto en ausencia de los candidatos que no están punteando en las encuestas. Candidatos, entre otras, que son las mayores víctimas de discriminación, no inclusión y ataques violentos, como los que hemos sufrido en nuestra campaña”, agregó la aspirante.

Betancourt, además, asegura que han sido víctimas de insultos y señalamientos personales por parte del grupo de candidatos que acaban de firmar el acuerdo. Por esto, la cabeza del Partido Verde Oxígeno pide reflexión frente al panorama que vive la campaña presidencial.

Según la aspirante, como ninguna otra, esta campaña viola las garantías de los candidatos: “Primero, la Ley de garantías que se violó en el Congreso. Segundo, unas elecciones del 13 de marzo que dieron como resultado un millón y medio de votos, salidos de no sabemos dónde y en que finalmente vemos que hay más votos que votantes. No somos capaces de llamar a esto fraude, hacer que tenga las consecuencias y las repercusiones legales que este tipo de resultados aberrantes debería tener”.

En tercer lugar, mencionó la sentencia de la Corte Constitucional que revivió su partido, junto al Nuevo Liberalismo y Salvación Nacional. Según la candidata, el Consejo Nacional Electoral (CNE) “toma la decisión” de no dar aportes de campaña a estas colectividades por medio de requisitos difíciles de cumplir.

“Exigiendo unos requisitos que simplemente no se pueden cumplir por el hecho de haber nacido en el año 2021 y no poder mostrar resultados electorales en el 2018. Con toda esa ilógica puesta en escena, nos siguen castigando sin la posibilidad de tener publicidad en radio, televisión y medios”, explicó.

Frente a lo expuesto, Betancourt se pregunta cuál es el pacifismo y la no discriminación de la actual campaña presidencial. También mencionó la última actuación de la Procuraduría General de la Nación, la cual suspendió al alcalde Daniel Quintero por presunta participación en política.

“Llama la atención a funcionarios públicos que están siendo parciales. Llama a unos y no a otros, como si entonces esto fuera una parcialidad en torno a una elección, tomando la Procuraduría también un candidato, acercándose al Gobierno y castigando a otro porque no es afín”, sostuvo.

Frente a toda la argumentación, Betancourt concluye que “el cuadro es muy sombrío” y llama a la reflexión para dejar “saludos a la bandera” como el acuerdo firmado por sus contrincantes.

“Por acción o por omisión, estamos permitiendo que el verdadero ataque a la democracia se esté dando a diario sin que nadie reaccione”, finalizó.

Junto a John Milton Rodríguez y Enrique Gómez, Ingrid Betancourt ocupa las últimas casillas en las encuestas de intención de voto de cara a la primera vuelta presidencial. En la mayoría de sondeos, los líderes son Gustavo Petro, Federico Gutiérrez, Rodolfo Hernández y Sergio Fajardo. Por su relevancia dentro de las preferencias de los colombianos, varios debates se han llevado a cabo solo con algunas de las figuras más opcionadas.