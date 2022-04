Ingrid Betancourt dice que el perdón social de Petro es “un pacto con el diablo”

Ingrid Betancourt se sumó a las críticas contra el candidato presidencial de Colombia Humana, Gustavo Petro, sobre proponer un perdón social si llega a ser presidente del país.

La candidata de Oxígeno Verde criticó fuertemente la idea del candidato y, al igual que Sergio Fajardo, tiene la idea de que se trata de una estrategia para conseguir votos con los corruptos.

“Es lo que hemos venido llamando un pacto con el diablo. Ir a las cárceles a proponerle impunidad a cambio de votos, que más descomposición moral que esa”, cuestionó la candidata.

Agregó que considera que se debe hacer lo contrario. “Tiene que mandar unos mensajes muy claros de que aquellos que delinquen roban el futuro de los colombianos, las esperanzas, los recursos para invertir”, aseguró.

Mencionó que lo que se debe hacer es invertir recursos para acabar con la pobreza, lograr más educación, menos violencia y sancionar a los delincuentes de cuello blanco. “Aquellos que se roban esos recursos no solamente tienen que ir a la cárcel, no solamente tienen que devolver lo que se han robado sino que, adicionalmente, tienen que tener una sanción que los empobrezca y que por lo tanto conlleve una sanción social, no un perdón”, pidió Betancourt.

Asimismo, dijo que ese “perdón social”, sería incitar al delito ya que quienes han cometido esos crímenes podrían reincidir sabiendo que lograrían quedar impunes.

“Eso es incitar al delito, incitar a la corrupción, incitar a que lo que se conoce en Colombia como el sistema de corrupción a través de las maquinarias, carruseles de las contrataciones, sigan campando”, comentó la candidata de Oxígeno Verde.

Según explicó Juan Fernando Petro, en Vicky en SEMANA, la idea de perdón social no tendría que ver con sus visitas a Moreno en La Picota.

“Dejo claro que es mi trabajo, es lo que yo hago, es lo que quiero seguir haciendo y es independiente completamente de la campaña presidencial”, aseguró Juan Fernando, quien detalló que esas labores son parte de funciones por parte de una fundación que representa.

“Por eso extendieron una invitación para que fuéramos, pero no fui por orden de Gustavo Petro, quiero volver a dejarlo claro. Simplemente ellos querían que nosotros recibiéramos un documento firmado por Iván Moreno, donde ellos quieren que nosotros los escuchamos y atendamos los requerimientos de derechos humanos y lo que ellos han aprendido durante su experiencia de todos los años que llevan en la cárcel, más un proceso de humanización en prisión. Ese fue el objetivo desde el principio hasta el final de la visita”, aseguró el hermano del candidato.

Todos los candidatos le han ‘caído encima’ a Petro por esta propuesta. Y porque a pesar de las explicaciones que ha dado durante todo el día a través de su cuenta de Twitter y la respuesta de su hermano, no deja de generar dudas el alcance de lo que buscaría.

Lo que generó polémica fue que en medio de una entrevista Petro reconoció la visita de su hermano a la cárcel La Picota y mencionó que si bien Moreno “fue un corrupto”, con él se podría implementar esa propuesta de perdón social.

Y según lo que ha detallado Petro sobre esa propuesta, se trataría de penas alternativas con el fin de lograr un perdón social, aunque en las últimas horas tuvo que salir a aclarar que a los corruptos les daría cárcel, ante la oleada de críticas en su contra.

“Significa el perdón social que los corruptos salen de la cárcel o se les rebaja las penas? Para nada. Al contrario. El perdón social implica que todos los corruptos vayan a la cárcel sin excepción, y paguen sus penas. La corrupción es la ruptura del perdón”, aseguró Petro.