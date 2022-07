Inician negociaciones para conformar las mesas directivas del Congreso: así va la puja

Desde la ciudad de Medellín (Antioquia), la bancada legislativa del Pacto Histórico anunció cuáles partidos políticos encabezarían las mesas directivas del nuevo Congreso de la República, el cual tomará posesión el 20 de julio.

El cónclave liderado por Roy Barreras, quien presidirá el Congreso, está reunido desde el lunes en el centro de eventos Plaza Mayor. Desde allí, el senador explicó las razones por las cuales cada partido debería tener representación en los cargos directivos.

“Queremos que en las mesas directivas esté el Partido Verde, que es hermano en la construcción de la paz, acompañando al Pacto Histórico, queremos que haya representación de los Liberales y particularmente del liberalismo que ganó la elección presidencial”, aseguró Barreras.

Con el equipo económico seguimos trabajando y escuchando las inquietudes y propuestas de toda la bancada del @PactoCol ¡En minutos rueda de prensa! #CambioPorLaVida pic.twitter.com/RdiRJUgNQK — Roy Barreras (@RoyBarreras) July 12, 2022

Asimismo, señaló que, en consecuencia con el cambio que ha tenido Partido Conservador, este también debe hacer parte de las mesas directivas. “Queremos que haya participación en las mesas directivas del Partido Conservador, que ha decidido apostarle al cambio, y del partido de la U que ha hecho lo propio”, agregó el senador.

Pero, además, se refirió a la importancia del partido Comunes en la conformación de estos cargos, toda vez que, según él, representan un ejemplo en la construcción de la paz de Colombia y por ello serán los encargados de presidir alguna de las comisiones.

“Queremos que por primera vez, y no es un asunto menor, sino mayor, el Partido Común, que es hijo de un acuerdo de paz, que dejó las armas; un acuerdo que fue ejemplo para el mundo, llegue al gobierno. El primer efecto es que alguno de sus miembros, seguramente, presidirá alguna de las comisiones constituciones o legales”.

Así las cosas, a partir de las 7:00 de la mañana de este miércoles 13 de julio y hasta las 12:00 de la noche del 19 del mismo mes, habrá Asamblea permanente para conformar las mesas directivas del Congreso y los congresistas plantearán las iniciativas que debe promover el Gobierno nacional para asegurar la paz en el territorio.

¿Y el gabinete?

Lo que ocurra en las reuniones de compromisarios de partidos la próxima semana definirá en buena medida el futuro de la coalición de gobierno de Petro, pero también dependerá de los nombramientos que anuncie el presidente electo para su gabinete.

Hasta el momento, ninguno de los siete nombres que ha dado a conocer Petro para ocupar ministerios representa a alguno de los llamados partidos tradicionales, que son de los que depende el mandatario para tener mayorías en el Congreso.

Estos mensajes poco claros sobre la representación política tienen a algunos miembros del conservatismo y de La U pensando si vale la pena asumir el costo político de declararse de gobierno. Esto implica salir a defender al Ejecutivo en asuntos polémicos justo a un año de las elecciones regionales, en las que los ciudadanos suelen cobrarles a quienes acompañan al mandatario de turno, tal como ocurrió con Iván Duque y el Centro Democrático.

Además, el ser de gobierno, si bien les permite tener representación, los amarra también con una agenda legislativa con la que no necesariamente están de acuerdo. Las mayorías en el Partido Conservador ya han notificado que se oponen a asuntos como la regulación del aborto, la legalización de la marihuana y la eliminación de las EPS, asuntos que están dentro del programa petrista.

Igualmente, los tomó por sorpresa, no solo a los conservadores, sino a sectores de La U y Cambio Radical, la propuesta de eliminar la Procuraduría. El asunto ha tenido todo un debate, que ha involucrado argumentos jurídicos y políticos, pero para los congresistas tiene un trasfondo que reconocen off the record, pero que prácticamente ninguno se atreve a aceptar en público: la Procuraduría es un importante fortín burocrático.