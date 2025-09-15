Insólito | Directivos de la Fiscalía piden a los fiscales anticorrupción anticipar las capturas del “resto del año”

La Fiscalía está en un proceso de “reorganización y regionalización” que, según los funcionarios, no tiene asiento institucional o humano. El proyecto para reestructurar nace, de acuerdo con el ente acusador, de un estudio que desarrolló un “equipo de alta gerencia”, pero que en la misma Fiscalía parece un mito.

Nadie sabe de donde salen este tipo de decisiones de relevancia para toda la plata de la entidad y que afectan la estabilidad misional de la Fiscalía. Se habla de traslados, de cambio de despacho, “de llevar la Fiscalía a las regiones”, pero se aclara la ruta y cómo semejantes medidas se podrán hacer realidad sin amenazar la efectividad de las investigaciones y a los funcionarios.

La resolución advierte que la fiscal Luz Adriana Camargo podrá asumir las investigaciones y ordenar el traslado de los funcionarios a cargo de los procesos que enredan al Gobierno nacional. | Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

Plantearon reorganizar la carga laboral y de procesos, pero de paso llegaron otras solicitudes que llamaron la atención de los funcionarios por lo insólito de sus pretensiones, algunas contrarias a la transparencia y la independencia que, en teoría, debe proteger la misma Fiscalía.

A través de un correo electrónico, que fue enviado a los funcionarios de la dirección contra la corrupción, los fiscales fueron notificados de una solicitud muy particular. Advierten que es necesario hacer un listado o inventario de las órdenes de captura que han solicitado en lo corrido del año y las que piensan pedir en los próximos meses.

“La información solicitada comprendida entre el primero de enero a la fecha se requiere para ser diligenciada a más tardar el día 11 de septiembre 2025 y las que se produzcan de aquí al 31 de diciembre de 2025 deberán Igualmente ser reportadas a través del formulario previamente descrito”, señala el correo electrónico.

En el mismo correo electrónico se adjuntó un link con un enlace a un formulario en un Drive, lo que claramente se convierte en un riesgo según los propios funcionarios. La seguridad de la información que se incluya en ese Drive estará en riesgo, sin ninguna clase de seguridad, más allá de las contraseñas que exige los sistemas básicos.

“Lo que plantean desde la dirección de crimen organizado es inaudito, incluir allí las órdenes de captura que se van a solicitar en el futuro es básicamente advertir a quienes van a ser capturados de que en su contra corren órdenes de detención, claramente es un atentado a la independencia de los fiscales”, señaló un funcionario que habló con SEMANA.

Las advertencias que hacen los funcionarios y que quedaron confirmadas con el correo electrónico, donde les piden anticipar las órdenes de captura que van a solicitar en procesos de relevancia, como los que involucran al gobierno nacional, coinciden con las recientes denuncias reveladas en SEMANA de un tráfico de expedientes en la dirección de lavado de activos.

Los fiscales de la Dirección contra la Corrupción, que fueron notificados y recibieron la orden de alistar los expedientes para una reasignación, aseguran que la resolución atenta contra la independencia judicial. | Foto: ALEJANDRO ACOSTA/ SUMINISTRADO A SEMAN