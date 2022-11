Inundaciones en La Calera ponen en evidencia los riesgos que atormentan a los habitantes de Chapinero Alto

Debido a la emergencia presentada durante este fin de semana en la Vía a la Calera, se han podido conocer algunas de las situaciones que viven diariamente los habitantes de San Luis y las veredas cercanas para poder trasladarse y que ponen en riesgo su vida.

En medio de la montaña, los habitantes de Chapinero Alto tienen que atravesar largos y peligrosos caminos para poder llegar a la vía principal y ahora, en medio de los deslizamientos de tierra y la inestabilidad de los terrenos, la vida de cientos de personas está en riesgo.

Blu Radio dio a conocer un video que muestra uno de los caminos que tienen que tomar los habitantes de la zona para poder llegar a la vía principal y que por estos días se encuentra inundado, lo que dificulta la movilidad.

Se trata además de caminos que no están pavimentados, vías en muy mal estado y que, debido a la lluvia, se ha intensificado la erosión, representando un riesgo para los habitantes del sector.

#VideoBlu Este es parte del camino que cruzan diariamente cientos de personas que viven en la zona alta de Chapinero y que tienen que caminar para salir a la vía que conduce a La Calera. #VocesySonidos pic.twitter.com/XSsXQt3vWz — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) November 14, 2022

Esta problemática se hace evidente ahora que la emergencia de las lluvias ya deja dos personas fallecidas. Sin embargo, los habitantes de la zona aseguran que diariamente se arriesgan a pasar por allí sin que las entidades gubernamentales hayan hecho algo al respecto.

Más de 200 personas trabajan en la búsqueda del hombre desaparecido en La Calera

Sobre las 2:00 de la tarde, la alcaldesa de la capital, entregó la última actualización de las labores de rescate. “Desafortunadamente no tenemos la ubicación de la persona que está desaparecida. Yo personalmente he estado presidiendo el punto de Arboretto. Tenemos concentradas más de 200 personas, cuatro equipos profesionales de rescate, Ejército, Bomberos, Policía y Defensa Civil. Estamos dándole con toda. Todavía no tenemos buenas noticias, pero seguimos trabajando”, precisó.

Respecto a la oportuna gestión del inicio de la búsqueda, confirmó que aumentaron la capacidad. “Desde ayer se está buscando. Hoy tenemos más gente, muchos más equipos de rescate. Ayer teníamos entre 30 y 40 personas, hoy tenemos 200. Yo he hablado con la hija, con la esposa, he estado al lado de ellas”.

También relató que los demás trabajos han avanzado con normalidad. “El clima nos ha ayudado toda la mañana, tiempo seco, entonces hemos podido trabajar sin novedad. Con drones del Ejército, Policía e Idiger ya hicimos la verificación de toda la parte alta de la montaña y no tenemos bolsones de agua ni represamiento. Es una gran noticia porque nos alivia cualquier riesgo adicional que se pudiera presentar cuando vuelva a llover”.

Asimismo, señaló que las otras labores se desarrollan con normalidad.

“En los cuatro puntos donde distribuimos la maquinaria todo mundo está trabajando sin novedad. Vamos bien. Hemos estado concentrados en remover escombros, en talar árboles que generan riesgo, en desenergizar puntos que tienen postes caídos”.

Vale la pena recordar que tras las emergencias, las autoridades de movilidad de la capital anunciaron que este lunes festivo, 14 de noviembre, se mantendrá cerrado el corredor con el objetivo de continuar las labores de atención y prevención.

Es importante tener en cuenta que la administración distrital aseguró también que no se permitirá el paso de ciclistas por la vía, debido a que continúan los trabajos de remoción de tierra y limpieza en la zona. Por esta razón se les pide paciencia a los cientos de ciclistas que habitualmente realizan el ascenso.

⚠️Mañana lunes festivo 14 de noviembre, continuará cerrada la vía a La Calera:



🛑 No se permitirá el paso de ciclistas



🛑 El carril habilitado será de uso exclusivo para maquinaria y habitantes del sector. pic.twitter.com/b2jIbGvgBp — Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) November 14, 2022

La Secretaría de Movilidad sugiere a los conductores que buscan salir o ingresar a la ciudad por esa zona, tomar la Autopista Norte como vía alterna y así evitar quedar atrapados por el cierre del corredor vial.

En el sector de la vía al municipio de La Calera, el Distrito trabaja en la remoción de masas con 29 volquetas, cuatro retroexcavadoras, cuatro pajaritas, 13 minicargadoras, una grúa, cuatro planchones, tres camabajas y 18 cuadrillas. De ahí la necesidad de mantener la vía despejada.