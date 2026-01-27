Judicial

Investigan campañas de desinformación que rodean contratos estratégicos de inteligencia y defensa del Estado

En la Fiscalía, ya fueron radicadas las denuncias de presuntas campañas de desinformación para favorecer a contratistas.

Redacción Semana
27 de enero de 2026, 5:34 p. m.
La Fiscalía General de la Nación abrió investigaciones para analizar la posible circulación de campañas de desinformación relacionadas con procesos de contratación pública en sectores estratégicos, como inteligencia y defensa, un área especialmente sensible para la seguridad del Estado.

Según fuentes del sector, las indagaciones —que ya cuentan con radicados internos plenamente identificados— buscan determinar si ciertos contenidos difundidos, incluso en medios, pudieron interferir de manera indebida en procesos administrativos en curso o ya concluidos, más allá del legítimo control ciudadano y mediático.

El movimiento de la Fiscalía se produce en un contexto de creciente complejidad tecnológica, en que las decisiones contractuales involucran soluciones especializadas, propiedad intelectual y esquemas integrados que no siempre permiten lecturas simples. Desde el ámbito institucional advierten que, junto al escrutinio necesario, han comenzado a circular narrativas que no se basan en verificaciones técnicas completas ni en decisiones formales de las autoridades competentes.

Voceros consultados recuerdan que los procesos de contratación en estos sectores están sujetos a controles previos, concurrentes y posteriores, y que cualquier eventual irregularidad debe ser determinada por los canales legales.

Expertos en contratación y tecnología coinciden en que, en mercados altamente especializados, la desinformación puede distorsionar el debate público, afectar la confianza institucional e incluso comprometer la ejecución de decisiones adoptadas conforme a la ley.

Desde las autoridades se insiste en que el fortalecimiento del Estado pasa no solo por garantizar transparencia, competencia y control, sino también por proteger los procesos públicos de dinámicas que desdibujen el análisis técnico. En áreas críticas para la seguridad nacional, subrayan, la estabilidad institucional y la verificación rigurosa no son opcionales: son una condición indispensable.

